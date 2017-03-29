Новый дилерский центр марки ГАЗ открылся в Великом Новгороде

12 апреля 2017 г.

Великий Новгород

Новый дилерский центр марки ГАЗ – «АвтоцентрГАЗ Рус-Авто Трейд» открылся в Великом Новгороде. Это первый фирменный центр по продажам и обслуживанию автомобилей ГАЗ, открывшийся в этом году. Организованный в полном соответствии с корпоративными стандартами «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», центр будет заниматься реализацией всей линейки автомобильной техники марки ГАЗ.

В Великом Новгороде открылся новый фирменный дилерский марки ГАЗ. Автосалон приступил к реализации всей линейки техники Горьковского автозавода: легких коммерческих автомобилей и автобусов «ГАЗель NEXT», среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT», а также автомобилей семейств «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС».

Новгородская область является одним из наиболее динамично растущих регионов по продажам коммерческих автомобилей Горьковского автозавода. В 2016 году реализация автомобилей ГАЗ в области увеличилась более чем на 50%, а в целом региональный рынок легких и среднетоннажных автомобилей вырос на 12%.

В структуру автоцентра «Рус-Авто Трейд» входят демонстрационный зал, отдел запасных частей и аксессуаров, а также большая сервисная зона, оснащенная самым современным оборудованием. Общая площадь шоу-рума марки ГАЗ – 290 кв. м, сервисная станция включает 12 рабочих постов.

В соответствии с принципом «три в одном» центр предоставляет услуги продажи автомобилей, технического обслуживания, а также реализации запасных частей. Фирменный набор услуг включает в себя полный перечень финансовых инструментов: кредитные, лизинговые и страховые программы.