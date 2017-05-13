Новый этап программы субсидирования чартерных авиарейсов из России в Эйлат (Израиль)

8 июня 2017 г.

Министерство туризма Израиля напоминает о действии поощрительной программы для авиакомпаний, туроператоров и любых других юридических лиц, которые владеют самолетами или арендуют их полностью, и которые организуют международные рейсы в аэропорт Овда (VDA), находящийся рядом с городом-курортом Эйлат.

В рамках программы Министерство возмещает компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере €45 за каждого пассажира. Участие в программе доступно только для тех компаний, которые выполнят минимум 16 рейсов в пункт назначения и обратно в период с 15 октября 2017 года по 29 марта, 2018 года.

Предыдущий этап программы показал отличные результаты. В период со 2 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%, тогда как с 8 октября 2015 года по 9 апреля 2016 года было организовано 80 перелетов в южный аэропорт Израиля со средней загрузкой 73%. В общей сложности, в аэропорт Овда прибыло 26 043 гостя из РФ, что на 113% больше, чем в аналогичный период прошлого года – 12 229 туристов из России;

Эйлат, расположенный на юге Израиля, является одним из самых уникальных и привлекательных мест побережья Красного моря: путешественники могут наслаждаться его прекрасными пляжами, безграничными возможностями для водных и экстремальных видов спорта, потрясающими пустынными ландшафтами, и в то же время шумной городской жизнью. Курорт предлагает невероятно широкий выбор самых разнообразных туров, среди которых: поездки по пустыне на джипах и верблюдах, посещение уникальных каньонов, поездки на Мертвое море (220 км от города), а также к разнообразным достопримечательностям. В городе находится множество клубов, баров, ресторанов, а также отелей, предоставляющих услуги как B & B, так и «All Inclusive», что делает курорт особенно привлекательным для российских туристов.

Сбор заявок на участие авиакомпаний в программе Министерства туризма Израиля проходит до 15 июля 2017 года.