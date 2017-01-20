Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Новый магистральный электровоз 2ЭС7 с ноября 2016 года провел 30 тяжеловесных поездов весом 6000 тонн по Байкало-Амурской магистрали.
Напомним, современный подвижной состав проходил тягово-энергетические испытания на Восточно-Сибирской железной дороге в октябре-ноябре прошлого года на участке Тайшет – Таксимо. По результатам поездок электровоза был сделан вывод о возможном повышении массы поездов и при этом сокращении эксплуатационных расходов на 12%.
Ранее по БАМу поезда с таким весом водили трехсекционные локомотивы «Ермак» 3ЭС5К, имеющие 12 тяговых осей и общую мощность 9,84 МВт. Локомотив 2ЭС7 мощностью 8,8 МВт и восемью тяговыми осями успешно преодолел аналогичный участок Тайшет – Таксимо с весом 6000 тонн, при этом показал более низкий, в среднем на 25%, расход электроэнергии. Это стало возможным благодаря усовершенствованной бустерной системе электровоза 2ЭС7 и тяговым характеристикам асинхронных электродвигателей.
На участке Тайшет – Таксимо сочетается целый комплекс факторов, затрудняющих эксплуатацию локомотивов. Здесь расположено наибольшее количество перевальных участков и кривых малого радиуса, температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 50 градусов летом до минус 50 градусов зимой. Кроме того, большое количество снега, засыпающего рельсы, усложняет передвижение по путям в зимнее время. Также в условиях холодов тяговый подвижной состав подвергается резким перепадам внешних температур, проходя по Северомуйскому железнодорожному тоннелю протяженностью свыше 15 км. За счет технологических особенностей содержания тоннеля температура в нем круглогодично не опускается ниже плюс 15 градусов. Зимой из-за разницы температур воздуха снаружи и внутри тоннеля нагрузка на все системы, узлы и материалы локомотива многократно увеличивается.