Новый микроавтобус Ford Tourneo Custom

7 июля 2017 г.

Ford представляет микроавтобус Tourneo Custom с ярким дизайном экстерьера и совершенно новым интерьером премиального уровня

Просторный и роскошный салон с шестью индивидуальными сиденьями, для которых предусмотрена конфигурация «конференц-зал»

Обширные технические доработки позволили добиться впечатляющей плавности хода, нового уровня качества и технологической оснащенности. На автомобиле впервые появились интеллектуальный ограничитель скорости и мультимедийная система SYNC 3

Новый Tourneo Custom комплектуется 2-литровым дизельным двигателем Ford EcoBlue и новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift, в качестве опции предлагается пневматическая подвеска задней оси

Старт европейских продаж запланирован на начало 2018 года, о сроках начала продаж нового Tourneo Custom в России будет сообщено позднее

КЕЛЬН, Германия

Ford делится первыми подробностями о новом универсальном микроавтобусе Tourneo Custom, чей полностью новый салон способен с комфортом первого класса перевозить до 9 человек. Предназначенный как для бизнес-перевозок, так и персонального использования и отдыха, новый Tourneo Custom появится на рынках Европы в начале следующего года.

Новый Tourneo Custom выделяется новым смелым дизайном передней части кузова с эффектной хромированной решеткой радиатора. В задней части его комфортабельного салона размещены шесть индивидуальных кресел, для которых предусмотрена возможность расстановки в конфигурации «конференц-зал», когда сиденья второго и третьего ряда установлены лицом друг к другу. Такая возможность предлагается в данном сегменте впервые.

Самый большой в линейке Tourneo микроавтобус подвергся серьезно инженерной переработке. Автомобиль воспринимается утонченным и роскошным – этому способствуют высококачественные материалы отделки, повышенный уровень комфорта, превосходная шумоизоляция, а также богатое оснащение новейшими технологиями Ford, предлагаемыми на легковых моделях, такими как интеллектуальный ограничитель скорости и мультимедийная система SYNC 3 с расширенными возможностями подключения.

«В новом Tourneo Custom занять самое лучшее место может каждый пассажир, – говорит Пит Рейес, директор модельной линейки Tourneo в европейском Ford. – Мы полностью обновили этот универсальный микроавтобус, в стильном интерьере которого комфорт и качество сборки люксового автомобиля сочетаются с практичностью и простором».

Усовершенствования в новом Tourneo Custom дополняют серьезные изменения в агрегатной части автомобиля, представленные в 2016 году, когда в оснащение микроавтобуса вошли инновационный 2-литровый дизельный двигатель Ford EcoBlue, новая 6-ступенчатая АКПП SelectShift и опциональная пневматическая подвеска задней оси.

Впервые представленный в 2013 году, Tourneo Custom является флагманом линейки автомобилей Tourneo, созданных для пассажироперевозок, в которую также входят 5-местный Tourneo Courier и Tourneo Connect, предлагаемый в 5- или 7-местном исполнении.

Утонченный дизайн экстерьера и интерьера

В новом эффектном дизайне передней части Tourneo Custom легко заметить характерные черты новейших легковых моделей Ford: это высоко расположенная трапециевидная решетка радиатора и узкие фары динамичной формы, которые плавно перетекают в мощную плечевую линию кузова.

Для автомобиля доступны несколько современных технологий освещения. Все версии оснащены новыми выразительными светодиодными ходовыми лампами дневного света, а в топовых версиях дорогу освещают мощные ксеноновые фары.

Утонченный дизайн находит продолжение внутри автомобиля. Совершенно новая передняя панель выполнена в соответствии с принципами философии интерьерного дизайна Ford, дебютировавшей на Fiesta последнего поколения. Она предусматривает привлекательную, ориентированную на человека компоновку органов управления, на которую оказал влияние опыт взаимодействия пользователей с современными смартфонами и планшетами.

Основой дизайна новой передней панели являются горизонтальные элементы, подчеркивающие ширину кабины. Впечатление благородства, которое производит передняя панель, усиливается использованием мягких пластиков и привлекательных деталей с хромированной и глянцево-черной отделкой.

Полностью новые дисплеи и приборная панель обладают улучшенной эргономикой и удобны в использовании. На моделях в топовых комплектациях на передней панели устанавливается 8-дюймовый цветной сенсорный дисплей, напоминающий планшетный компьютер. Для управления им можно использовать привычные современным пользователям жесты, такие как пролистывание и масштабирование.

Большое внимание было уделено повседневной практичности автомобиля. Новый Tourneo Custom обладает множеством емкостей для хранения вещей в салоне: так, в верхней части передней панели размещены сразу два отсека с крышками, еще один вместительный бокс с двумя держателями для стаканов расположен на центральной консоли под оригинальной сдвижной шторкой.

Уникальные для сегмента возможности трансформации салона

Для максимально гибкой трансформации пространства позади двух передних сидений, новый Tourneo Custom оснащен шестью индивидуальными креслами – такую возможность не предлагает ни один другой автомобиль в сегменте. Индивидуальные сиденья можно расположить в конфигурации «конференц-зал», что обеспечивает легкую посадку и предлагает новые возможности для общения пассажиров. Сиденья также можно расположить в привычной для микроавтобуса конфигурации, с двумя рядами по три кресла в каждом, ориентированными по ходу движения.

Индивидуальные сиденья входят в базовое оснащение автомобиля в топовых комплектациях. Их можно сложить, образовав ровную горизонтальную поверхность, сложить вертикально, убрать в специально предназначенные для этого места или полностью убрать из салона. Это позволяет организовать посадочные места с лимузинным запасом пространства для пассажиров, максимально увеличить место для груза или создать собственную конфигурацию в соответствии с текущими потребностями – для работы или отдыха.

Дополнительный комфорт в поездках обеспечивают новая конструкция сидений с улучшенной набивкой и более тщательная звукоизоляция задней части кабины. Пассажиры второго и третьего рядов также оценят более эффективную климатическую установку, быстрее охлаждающую и нагревающую воздух в салоне, 6 USB-разъемов и аудиосистему с 10 динамиками, чье богатое и сбалансированное звучание окутывает каждого независимо от занимаемого им места

Вся отделка интерьера была полностью обновлена – от обивки потолка до боковых панелей и ковров. Особое внимание было уделено качеству сборки и внешнему виду. Выбор высококлассных материалов, таких как ткань из утолщенной нити и тонкозернистая кожа, а также наличие как светлых, так и темных интерьеров вариантов отделки интерьера в стильных, современных цветах, усиливают впечатление качества и внимания к деталям в салоне.

Новейшие технологии и передовые системы помощи водителю

Мультимедийная система Ford SYNC 3 позволит водителям Tourneo Custom управлять воспроизведением аудио, навигацией и подключенными смартфонами с помощью простых голосовых команд, построенных в обычном разговорном стиле. Просто нажав кнопку и сказав: «Мне нужен кофе», «Мне нужно топливо», и «Мне нужно припарковаться», водитель сможет найти близлежащие кафе, заправочные станции или автостоянки, так же легко выполняется поиск вокзалов, аэропортов и отелей. Система совместима с Apple CarPlay и Android Auto™.

Новый Tourneo Custom также предлагает широкий набор функций помощи водителю и является первым автомобилем в своем сегменте, предлагающим Интеллектуальный ограничитель скорости, который обеспечивает автоматический контроль над максимальной скоростью автомобиля, помогая соблюдать скоростной режим. Для этого используются данные Системы распознавания дорожных знаков о знаках ограничения скорости.

В новом поколении модели водитель также сможет воспользоваться преимуществами Системы мониторинга слепых зон и Системы предупреждения о движении транспорта в пересекающем направлении, которая предупреждает водителей, выезжающих задним ходом из парковочного места, об автомобилях, которые приближаются справа или слева.

Эти новые системы и функции дополнят обширный перечень технологий, уже доступных на Tourneo Custom, таких как Система Pre-Collision Assist с технологией распознавания пешеходов, способной автоматически применять торможение, Система предупреждения о сходе с полосы, Система стабилизации при боковом ветре и Адаптивный круиз-контроль.

Один из лучших в классе двигателей Ford EcoBlue и возможность выбора автоматической коробки передач

Новый Tourneo Custom комплектуется новейшим дизельным двигателем Ford EcoBlue, доступным в вариантах мощностью 105, 130 и 170 л.с. Этот дизель обеспечивает низкую стоимость владения и обладает рядом эксплуатационных преимуществ, в том числе улучшенной на 13% экономичностью и увеличенным на 20% в зоне низких оборотов крутящим моментом. Минимальные выбросы CO2 составляют 162 г/км.

В топовой комплектации Tourneo Custom оснащается 6-ступенчатой АКПП SelectShift, отличающейся плавностью работы и отзывчивостью к действиям водителя, уникальной для сегмента задней пневмоподвеской, обеспечивающей комфортабельный ход и полный контроль над автомобилем под любой нагрузкой, и 17-дюймовыми легкосплавными колесами для улучшенной управляемости и более эффективного торможения.

Эксклюзивные комплектации Titanium X и Sport: Tourneo без компромиссов

Для удовлетворения требований корпоративных и частных клиентов, желающих получить максимальный уровень качества и комфорта, новый Tourneo Custom будет доступен в люксовой комплектации Titanium X. В нее входят кожаный салон, мультимедийная система SYNC 3 со спутниковой навигацией и камерой заднего вида, а также ксеноновые фары.

Для клиентов, предпочитающих динамичный внешний вид и стильный спортивный интерьер, доступна новая комплектация Sport. Tourneo Custom в такой комплектации оснащается 170-сильным двигателем, обвесом кузова с двумя декоративными полосками на капоте, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а также комбинированной отделкой салона из кожи и ткани.

В линейку Tourneo Custom по-прежнему входят 8- и 9-местные версии с короткой и длинной базой. Длиннобазная модель предоставляет дополнительное пространство для багажа позади третьего ряда сидений.

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*Заявленные расход топлива/энергии, выбросы CO2 и запас хода электромобиля измеряются в соответствии с техническими требованиями и спецификациями Европейских правил (ЕС) 715/2007 и (ЕС) 692/2008 с последними поправками. Расход топлива и выбросы CO2 указаны для типа автомобиля, а не для конкретного автомобиля. Применяемая стандартная процедура испытаний позволяет сравнивать различные типы транспортных средств и разных производителей. В дополнение к топливной экономичности автомобиля, на фактическое потребление топлива, выбросы CO2 и запас хода электромобиля влияют и другие нетехнические факторы, такие как стиль вождения. CO2 является основным парниковым газом, ответственным за глобальное потепление.