Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Барнаульский филиал ТК «Байкал Сервис» увеличивает складскую площадь и меняет место ее расположения. Потребность в переезде возникла в связи необходимостью оперативно обрабатывать постоянно растущие объемы грузопотока.
Новым местом дислокации склада был выбран индустриальный район города, где сосредоточен основной пул клиентов компании. Хорошая транспортная доступность и подъездные пути, наличие пандусов для выгрузки/загрузки автомобилей, возможность разделить зоны приема и выдачи грузов — все это позволило повысить пропускную способность склада и сократить время ожидания клиентов.
Кроме того, размеры нового терминала сделали доступной для клиентов еще одну услугу: ответственное хранение грузов. Его площадь в 2,5 раза больше предыдущей, а высота потолков позволяет организовать стеллажное хранение.
Директор барнаульского филиала ТК «Байкал Сервис» Владимир Зайцев прокомментировал переезд на новую площадку: «Развитие складской платформы в Алтайском крае создает отличные возможности для дальнейшего расширения деятельности филиала, что полностью отвечает стратегической задаче компании по развитию бизнеса в регионах».