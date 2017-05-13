Новый складской комплекс СДЭК в Санкт-Петербурге может обрабатывать до 40 000 отправлений в день

13 июня 2017 г.

Новый складской комплекс компании СДЭК, расположенный в центре Санкт-Петербурга, может обрабатывать до 40 000 отправлений ежедневно. На сегодняшний день это самый большой показатель по Северной столице.

Склад в Санкт-Петербурге стал одним из ключевых логистических хабов СДЭК. Грузы отправляются по городу, в Ленобласть и Северо-Западную часть России, Москву, Екатеринбург, крупные города Сибирского Федерального округа. В планах делать отправки на Дальний Восток. По словам Надежды Тайц, директора северо-западного филиала компании, СДЭК предоставляет возможность отправлять грузы по маршруту Санкт-Петербург – Москва за 1 день, а доставка по городу может быть осуществлена в пределах одного дня. «Мы отправляем 280 курьерских маршрутов ежедневно. Начало выдачи отправлений – в 8 утра. По городу мы доставляем до 21 часа, и вечерние часы пользуются большой популярностью у клиентов. На них приходится до 50% всех отправок, и эта цифра растет. В Москву мы можем доставлять грузы за 1 рабочий день. При этом у нас среднетоннажные автомобили, которые беспрепятственно попадают в центр города», - говорит она.

Причиной для увеличения складских площадей послужил активный рост компании: с 2013 года операции по складу выросли более, чем в 20 раз. Если в 2013 году из Санкт-Петербурга была произведена 301 тысяча отправлений, то в 2016 году эта цифра составила 2 миллиона 300 тысяч отправлений, и уже в первом полугодии был осуществлен 1 миллион 175 тысяч отправок. В этом году, по мнению Надежды Тайц, объем перевозок возрастет до 2 раз по сравнению с 2016 годом. «Мы прирастаем быстрее рынка интернет-торговли, игроки которого – наши ключевые клиенты в данный момент. Если e-commerce растет примерно на 10-20% в год, то СДЭК в Санкт-Петербурге увеличивает отправки в 2 раза ежегодно. Среди причин, во-первых, самое позднее время сдачи на курьерскую базу, во-вторых, возможность обеспечить скорость доставки, сравнимую с самолетом, по цене «земли», наличие собственных пунктов выдачи заказов», - говорит она.

Складские помещения расположены на площади 3600 квадратных метров и оснащены 5-ю окнами для погрузки/разгрузки среднетоннажных автомобилей, а также 9-ю окнами выдачи посылок курьерам. Отправления происходят каждые 1-2 часа, поэтому новые мощности отличаются высокой оборачиваемостью и эффективным использованием площадей. Сортировочной линии здесь нет, однако, в планах ее возведение. Складские площади взяты в аренду, сумму инвестиций компания не раскрывает.