О перспективах железнодорожной логистики в Крыму - на Крымском транспортном форуме

17 мая 2017 г.

В настоящее время, как отмечают эксперты, имеющийся потенциал Крымской железной дороги не задействован полностью. Причины очевидны, а о том как решаются задачи речь пойдет на Четвёртом Крымском транспортном форуме, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште.

Алексей Гладилин,

генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога»

доложит на Крымском транспортном форуме

о строительстве железнодорожных подходов к мостовому переходу

и расскажет о перспективах железнодорожной логистики в Крыму.

Общая эксплуатационная длина железных дорог Крыма составляет 629 км, 42% из них были электрифицированы.

Россия, напомним, по протяжённости электрифицированных дорог занимает 2-е место в мире после Китая. Так что, работы на Крымском направлении идут сегодня ускоренными темпами. Протяжённость электрифицированного двухпутного участка между Воронежской и Ростовской областью составляет 122,5 километра, здесь строятся две новые станции и реконструируются старые. Открытие движения по железнодорожному участку в обход Украины намечено на август 2017 года, что значительно опережает первоначальные планы.

Уже сегодня ФГУП «КЖД» готово перераспределить грузопоток и снять нагрузку с автомобильных дорог в регионе на время строительства трассы «Таврида», моста через Керченский пролив и других объектов в рамках Федеральной целевой программы. Крымская железная дорога способна обеспечить услуги по организации перевозок всех видов грузов железнодорожным транспортом, их накопление на инфраструктуре дороги, организацию погрузочно-разгрузочных работ.

На железнодорожной магистрали проведён комплекс мероприятий, направленных на улучшение сервиса (осуществлена модернизация верхнего строения пути, обновлён парк локомотивного хозяйства, оснащаются погрузо-разгрузочными механизмами терминально-складские комплексы, и т.д).

ФГУП «КЖД» демонстрирует позитивную динамику увеличения объёмов перевозок: за прошедшие 4 месяца текущего года объем грузовой работы составил более 1,3 млн. тонн (это плюс 5 проц. к аналогичному периоду прошлого года). Увеличены объёмы погрузки строительных грузов (на 16,7 тыс. тонн), промышленного сырья (на 55,7 тыс. тонн). Тенденция увеличения объемов погрузки данных номенклатур ожидается на протяжении всего года, уверены специалисты. Увеличились объемы прибытия цемента, строительных грузов, каменного угля, химикатов, шлаков.

Дорога располагает потенциалом, способным удовлетворить потребности пользователей услуг железнодорожного транспорта в перевозке всех родов грузов в полном объёме, отмечают в компании.

Подробнее о проблемах и перспективах – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).

Форум пройдёт при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнёр Форума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».

Среди участников Форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, ФГУП «РОСМОРПОРТ», Министерство транспорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, «ТрансКонтейнер», Международный аэропорт «Симферополь», «Мангуст», «Автодор-Инжиниринг», «Газпромнефть - Битумные Материалы», «Экстэс-Транспорт», «Геленджикский морской порт», «Йотун Пэйнтс», «Развитие», «Транс-НАМ», «Объединённая транспортная компания», «Воронежстальмост», «Крымская первая страховая компания», «МэйнЛайн Транссервис», «Новая перевозочная компания», «Нова-Групп», «СМТ-К» и другие.