О развитии дорожно-транспортной отрасли - на Крымском транспортном форуме

6 июня 2017 г.

Сергей Бидонько, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству расскажет на Четвёртом Крымском транспортном форуме о развитии дорог в Республике Крым.

Сергей Бидонько, заместитель Председателя

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации по транспорту и строительству

выступит на Форуме с докладом «Развитие дорожно-транспортной

отрасли России и Республики Крым. Законодательный аспект».

«Главная задача сегодня – организация прямого сообщения полуострова с Россией, - уверен эксперт. - С присоединением Крыма к России должна поменяться логистика транспортного потока, как из России, так и внутри полуострова. Речь идет о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, о программе реконструкции дорог, которая включает в себя строительство более 480 км дорог на территории полуострова (среди них — третий этап строительства обхода Симферополя и строительство участка на обходе Севастополя)».

«Ещё одной нашей приоритетной задачей является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на территории Республики Крым и города Севастополь. Данный вопрос является актуальным и для страны в целом, так как в России нормативным требованиям отвечают всего 63,6% автомобильных дорог федерального значения, 38,8% дорог регионального значения и 31,6% местного значения. Общеизвестно, что это качество дорожного покрытия является одной из главных причин аварий, а в Крыму, в горной местности, эта проблема обостряется ещё больше. Поэтому местным дорожным службам рекомендовано обеспечить максимально полную отчетность перед гражданами о своей работе.

В апреле 2017 года я возглавил федеральный партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» и одним из направлений нашей деятельности является контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы автомобильных дорог. В настоящее время мы активно занимаемся мониторингом выполнения данных работ, ездим по городам и областям. К нашему проекту сегодня подключились 56 регионов, но, к сожалению, в этом списке нет Республики Крым. Учитывая высокую значимость проекта, особенно в настоящее время при реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» считаю необходимым обеспечить общественный контроль за ходом выполнения строительных и ремонтных работ и руководству Республики подключиться к федеральному партийному проекту «Безопасные дороги», - обо всём этом подробнее - на самом Форуме».

Четвёртый Крымский транспортный форум будет проходить 29-30 июня 2017 года в Алуште, в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa.

В рамках второго дня Форума состоится профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь».

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнёр Форума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».

Тематический партнёр - «КрымСтройТранс».

Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .



До встречи на Крымском транспортном форуме!