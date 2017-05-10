Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Сергей Бидонько, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству расскажет на Четвёртом Крымском транспортном форуме о развитии дорог в Республике Крым.
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Сергей Бидонько, заместитель Председателя
«Главная задача сегодня – организация прямого сообщения полуострова с Россией, - уверен эксперт. - С присоединением Крыма к России должна поменяться логистика транспортного потока, как из России, так и внутри полуострова. Речь идет о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, о программе реконструкции дорог, которая включает в себя строительство более 480 км дорог на территории полуострова (среди них — третий этап строительства обхода Симферополя и строительство участка на обходе Севастополя)».
«Ещё одной нашей приоритетной задачей является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на территории Республики Крым и города Севастополь. Данный вопрос является актуальным и для страны в целом, так как в России нормативным требованиям отвечают всего 63,6% автомобильных дорог федерального значения, 38,8% дорог регионального значения и 31,6% местного значения. Общеизвестно, что это качество дорожного покрытия является одной из главных причин аварий, а в Крыму, в горной местности, эта проблема обостряется ещё больше. Поэтому местным дорожным службам рекомендовано обеспечить максимально полную отчетность перед гражданами о своей работе.
В апреле 2017 года я возглавил федеральный партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» и одним из направлений нашей деятельности является контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы автомобильных дорог. В настоящее время мы активно занимаемся мониторингом выполнения данных работ, ездим по городам и областям. К нашему проекту сегодня подключились 56 регионов, но, к сожалению, в этом списке нет Республики Крым. Учитывая высокую значимость проекта, особенно в настоящее время при реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» считаю необходимым обеспечить общественный контроль за ходом выполнения строительных и ремонтных работ и руководству Республики подключиться к федеральному партийному проекту «Безопасные дороги», - обо всём этом подробнее - на самом Форуме».
Четвёртый Крымский транспортный форум будет проходить 29-30 июня 2017 года в Алуште, в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa.
В рамках второго дня Форума состоится профессиональная экскурсия с посещением строительной площадки нового терминального комплекса Международного аэропорта «Симферополь».
Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.
Партнёр Форума - «Константа-Транс».
Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».
Тематический партнёр - «КрымСтройТранс».
Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
До встречи на Крымском транспортном форуме!