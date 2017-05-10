Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Строительство на Крымском полуострове идёт полным ходом, и объёмы перевозок соответствующих грузов будут только расти. Эксперты Четвёртого Крымского транспортного форума, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште, рассмотрят как вопросы развития рынка инертных грузов и строительных материалов, так и попробуют разрешить задачи, которые возникают при их перевозке.
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Андрей Громовой,
председатель совета директоров «Крымстройтранс»:
«В целом рынок инертных грузов и строительных материалов сегодня меняется, происходит его трансформация. Изменения идут по регионам и в логистике, и в обеспечении заказами, и в обеспечении парком, - рынок ищет свое место.
В Крыму мы видим особый потенциал роста как объемов строительства: жилищного и инфраструктурного, промышленного, дорожного, так и рост интереса к логистике, особенно сегодня, пока нет прямого сообщения. Наша компания, имея определенные наработанные годами компетенции и опыт, пробует себя в работе в этом регионе. Тем более что других серьезных игроков, которые могли бы предложить сервис от двери до двери различными видами сообщения, на этом рынке пока немного.
Вместе с этим сказывается определенный дефицит логистической инфраструктуры. Нужна здоровая конкуренция, так как через этот механизм складывается оптимальная цена услуги и формируется необходимый уровень сервиса. А в соответствии с векторами, заданными рынку транспортной стратегией до 2030 г, важно, чтобы этот посыл развивался не только в тех субъектах, где работа уже выстроена, но и на новых рынках. Необходимо заложить основы хорошей работы, на которую можно будет ориентироваться и другим участникам рынка, и смежным отраслям».
Эксперт уверен, что предложение по поставкам инертных грузов и строительных материалов по Южному федеральному округу и в Республику Крым должно быть востребовано на очень высоком уровне, особенно после ввода в эксплуатацию Крымского моста.
«А заходить надо сейчас – потому что именно в самое сложное и ответственное время есть возможность проявить свои компетенции и возможности. Планов по строительству объектов в Крыму – много, и нужно объединять сегодня усилия с местными компаниями, достигать эффекта синергии и сообща прорабатывать эти схемы взаимодействия», - отметил эксперт.
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Михаил Одайский,
Подробнее – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).
Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.
Партнёр Форума - «Константа-Транс».
Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».
Тематический партнёр - «КрымСтройТранс».
NB! 31 мая 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум.
Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
До встречи на Крымском транспортном форуме!