О рынке инертных грузов и строительных материалов - на Крымском транспортном форуме

30 мая 2017 г.

Строительство на Крымском полуострове идёт полным ходом, и объёмы перевозок соответствующих грузов будут только расти. Эксперты Четвёртого Крымского транспортного форума, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште, рассмотрят как вопросы развития рынка инертных грузов и строительных материалов, так и попробуют разрешить задачи, которые возникают при их перевозке.

Андрей Громовой, председатель совета директоров «Крымстройтранс»:

«В целом рынок инертных грузов и строительных материалов сегодня меняется, происходит его трансформация. Изменения идут по регионам и в логистике, и в обеспечении заказами, и в обеспечении парком, - рынок ищет свое место.

В Крыму мы видим особый потенциал роста как объемов строительства: жилищного и инфраструктурного, промышленного, дорожного, так и рост интереса к логистике, особенно сегодня, пока нет прямого сообщения. Наша компания, имея определенные наработанные годами компетенции и опыт, пробует себя в работе в этом регионе. Тем более что других серьезных игроков, которые могли бы предложить сервис от двери до двери различными видами сообщения, на этом рынке пока немного.

Вместе с этим сказывается определенный дефицит логистической инфраструктуры. Нужна здоровая конкуренция, так как через этот механизм складывается оптимальная цена услуги и формируется необходимый уровень сервиса. А в соответствии с векторами, заданными рынку транспортной стратегией до 2030 г, важно, чтобы этот посыл развивался не только в тех субъектах, где работа уже выстроена, но и на новых рынках. Необходимо заложить основы хорошей работы, на которую можно будет ориентироваться и другим участникам рынка, и смежным отраслям».

Эксперт уверен, что предложение по поставкам инертных грузов и строительных материалов по Южному федеральному округу и в Республику Крым должно быть востребовано на очень высоком уровне, особенно после ввода в эксплуатацию Крымского моста.

«А заходить надо сейчас – потому что именно в самое сложное и ответственное время есть возможность проявить свои компетенции и возможности. Планов по строительству объектов в Крыму – много, и нужно объединять сегодня усилия с местными компаниями, достигать эффекта синергии и сообща прорабатывать эти схемы взаимодействия», - отметил эксперт.

Михаил Одайский,

генеральный директор компании «КрымСтройТранс»,

выступит на Четвёртом Крымском транспортном Форуме

с докладом о транспортной логистике.

Подробнее – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнёр Форума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».

Тематический партнёр - «КрымСтройТранс».

NB! 31 мая 2017 года заканчивается период льготной регистрации на Форум.

Список участников Форума Вы можете получить, обратившись в Оргкомитет.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .



До встречи на Крымском транспортном форуме!