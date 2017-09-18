ОАО «РЖД» добилось лучших условий заимствований на международном рынке среди российских компаний

3 ноября 2017 г.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел сетевое селекторное совещание по итогам работы компании в октябре и за 10 месяцев 2017 года.

Говоря о достигнутых результатах, он отметил, что ОАО «РЖД» успешно разместило облигации в российских рублях на международном рынке капитала в рамках реализации долговой стратегии на 2017 год.

19 октября были размещены облигации в объеме 15 млрд рублей с погашением через 7 лет. Доля иностранных инвесторов составила 40%, из которых большая часть представлена инвесторами из Великобритании. Для ОАО «РЖД» эта сделка стала второй сделкой в текущем году и четвертым подобным размещением с момента выхода компании на международные рынки в 2010 году. Итоговая ставка была зафиксирована на уровне 7,9%, что лучше стоимости последнего размещенного на локальном рынке займа сопоставимого срока на 0,35%.

По итогам размещения ОАО «РЖД» достигло самой низкой ставки купона за всю историю компании по размещению еврооблигаций в российских рублях, а также самой низкой рублевой ставки среди российских эмитентов на международном долговом рынке с января 2013 года. Суммарный объем обращающихся рублевых облигаций на международном рынке капитала в настоящее время составляет 82,5 млрд. рублей, что делает ОАО «РЖД» крупнейшим эмитентом рублевых обязательств за рубежом.

Анализируя производственные показатели, Олег Белозёров отметил, что в январе-октябре тарифный грузооборот возрос на 6,5%, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии – на 6,2% к прошлому году. Погружено более 1 млрд 45 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев отправлено почти 933 млн пассажиров, что на 8,5% больше прошлого года. Производительность труда работников, занятых на перевозках, за 10 месяцев возросла на 9,5% к 2016 году (+1,8% к плану).