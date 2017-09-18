Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел сетевое селекторное совещание по итогам работы компании в октябре и за 10 месяцев 2017 года.
Говоря о достигнутых результатах, он отметил, что ОАО «РЖД» успешно разместило облигации в российских рублях на международном рынке капитала в рамках реализации долговой стратегии на 2017 год.
19 октября были размещены облигации в объеме 15 млрд рублей с погашением через 7 лет. Доля иностранных инвесторов составила 40%, из которых большая часть представлена инвесторами из Великобритании. Для ОАО «РЖД» эта сделка стала второй сделкой в текущем году и четвертым подобным размещением с момента выхода компании на международные рынки в 2010 году. Итоговая ставка была зафиксирована на уровне 7,9%, что лучше стоимости последнего размещенного на локальном рынке займа сопоставимого срока на 0,35%.
По итогам размещения ОАО «РЖД» достигло самой низкой ставки купона за всю историю компании по размещению еврооблигаций в российских рублях, а также самой низкой рублевой ставки среди российских эмитентов на международном долговом рынке с января 2013 года. Суммарный объем обращающихся рублевых облигаций на международном рынке капитала в настоящее время составляет 82,5 млрд. рублей, что делает ОАО «РЖД» крупнейшим эмитентом рублевых обязательств за рубежом.
Анализируя производственные показатели, Олег Белозёров отметил, что в январе-октябре тарифный грузооборот возрос на 6,5%, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии – на 6,2% к прошлому году. Погружено более 1 млрд 45 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев отправлено почти 933 млн пассажиров, что на 8,5% больше прошлого года. Производительность труда работников, занятых на перевозках, за 10 месяцев возросла на 9,5% к 2016 году (+1,8% к плану).