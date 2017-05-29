ОАО «РЖД» и Китайские железные дороги будут обмениваться электронными данными при перевозке грузов

22 июня 2017 г.

21 июня в Пекине (КНР) состоялась рабочая встреча президента ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и генерального директора Китайских железных дорог Лу Дунфу.

Стороны отметили положительную динамику объёмов грузовых перевозок между Китаем и Россией. В текущем году их рост составил уже более 15%, а в контейнерных перевозках – свыше 60%. Объём транзитных контейнерных перевозок демонстрирует ещё более впечатляющие результаты. За последние два года он увеличился на 89%. В 2017 году также ожидается удвоение объёмов контейнерного транзита.

В рамках встречи Олег Белозёров и Лу Дунфу подписали соглашение об электронном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном сообщении.

Основная цель соглашения – обеспечить передачу в реальном времени данных перевозочных и товаросопроводительных документов. Электронный обмен не отменяет действующую систему документооборота, установленную Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). При этом в перспективе переход на электронный документооборот позволит упростить контрольные процедуры в пунктах пропуска и сократить время таможенного оформления, тем самым повысив скорость движения поездов.

– Эффективное использование транзитного потенциала российских железных дорог с привязкой к развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории России, является стратегическим приоритетом для ОАО «РЖД». И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эта задача была решена как можно скорее. Наша общая с Китайскими железными дорогами цель очевидна – повысить скорость и удобство перевозок, – отметил президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

По словам главы ОАО «РЖД», совершенствование технологий перевозок позволит улучшить качество и эффективность транспортно-логистических услуг, что приведёт к увеличению товарных потоков из стран Азии в Европу и обратно.

– Экономические отношения между Китаем и Россией, Китаем и Европой очень быстро развиваются, закладывая основу для увеличения объемов перевозок между нашими железными дорогами. Уверен, что в будущем нас ждёт ещё больший рост. Сегодняшнее соглашение полезно с точки зрения активизации работы железных дорог, – в свою очередь подчеркнул Лу Дунфу.

Олег Белозёров и Лу Дунфу обменялись также мнениями по вопросу строительства ВСМ Москва-Казань в России, являющейся частью будущего высокоскоростного коридора Москва – Пекин. В частности, стороны отметили в качестве перспективного и важного направления сотрудничества организацию скоростных грузовых перевозок по маршруту Китай – Россия – Европа в условиях бурного развития электронной торговли между странами Азии и Европы.

По словам президента ОАО «РЖД», необходимо в полной мере использовать преимущества железнодорожных перевозок, в том числе развивать перевозки грузов по ВСМ для повышения экономической эффективности таких линий. Лу Дунфу выразил уверенность, что высокоскоростная линия в России будет в ближайшее время построена, что даст ещё больший прирост объемов перевозок.

Главы железных дорог также договорились проработать вопрос организации до 1 июля опытной перевозки грузов электронной торговли с использованием почтово-багажных вагонов в составе пассажирских поездов Пекин – Москва.