ОАО «РЖД» и ОТЛК прорабатывают проект транзита контейнерных поездов из Китая в Европу через погранпереходы Калининградской железной дороги

24 мая 2017 г.

Начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин и вице-президент Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК) Евгений Андриянов обсудили перспективы организации транзита грузов в составе контейнерных поездов в направлении Китай – Европа – Китай через погранпереходы Железнодорожный – Скандава и Мамоново – Бранево.

Как было отмечено в ходе предварительных переговоров, самая западная магистраль «Российских железных дорог» для реализации проекта обладает всеми необходимыми возможностями. В частности, инфраструктура дороги позволяет осуществлять пропуск вагонов по широкой российской колее формата 1520 мм и узкой западноевропейской – 1435 мм.

По словам Виктора Голомолзина, Калининградская железная дорога способна в бесперебойном режиме осуществлять перегруз контейнеров в Европу через станции Черняховск и Дзержинская-Новая.

– Мы практически не занимались транзитом грузов в контейнерах, в основном весь груз шёл для местных, калининградских потребителей. Прогнозируемый объём – один поезд в сутки – мы в состоянии переработать. Станция Черняховск (терминально-складской комплекс) сегодня полностью, на 100%, готова к перегрузу с широкой колеи на западноевропейскую колею, – сказал Виктор Голомолзин.

Вице-президент ОТЛК Евгений Андриянов отметил, что контейнерные перевозки между Китаем и Европой – перспективный проект. Сейчас в этом сообщении отправляется более тысячи поездов в год. По предварительным оценкам, объём контейнерных перевозок из Китая в Европу через Калининград может составить на первом этапе 365 поездов в год с последующим увеличением.