ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» договорились о совместной реализации проекта по строительству Северного широтного хода

31 марта 2017 г.

30 марта в Москве ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ) Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему.

Подписи под документом поставили президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности транспортных маршрутов до портов Северо-Запада.

Реализация проекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов по концессионной схеме. Основные участники (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ) профинансируют объекты собственной существующей железнодорожной инфраструктуры, а строительство новых объектов выполнит концессионер.

В соответствии с соглашением ПАО «Газпром» создаст специальное дочернее общество, которое обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым – Пангоды (112 км).

Предполагается, что Российская Федерация выступит концедентом, а концессионером – специальная проектная компания (СПК-Концессионер) – дочернее общество ОАО «РЖД», акционерами которого также могут быть заинтересованные инвесторы.

СПК-Концессионер по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская – Салехард – Надым. В частности, будет построена железнодорожная часть моста через р. Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард – Надым (353 км), а также железнодорожная часть моста через р. Надым и подходы к ней.

ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги.

В свою очередь администрация Ямало-Ненецкого автономного округа выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, и обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество. Напомним, соответствующее соглашение подписано между ОАО «РЖД» и ЯНАО 19 октября 2016 года.

Строительство Северного широтного хода планируется осуществить с 2018 по 2022 гг. Общая протяженность линии составляет 707 км. Прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).