29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
30 марта в Москве ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром» заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ) Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему.
Подписи под документом поставили президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности транспортных маршрутов до портов Северо-Запада.
Реализация проекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов по концессионной схеме. Основные участники (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ) профинансируют объекты собственной существующей железнодорожной инфраструктуры, а строительство новых объектов выполнит концессионер.
В соответствии с соглашением ПАО «Газпром» создаст специальное дочернее общество, которое обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым – Пангоды (112 км).
Предполагается, что Российская Федерация выступит концедентом, а концессионером – специальная проектная компания (СПК-Концессионер) – дочернее общество ОАО «РЖД», акционерами которого также могут быть заинтересованные инвесторы.
СПК-Концессионер по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская – Салехард – Надым. В частности, будет построена железнодорожная часть моста через р. Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард – Надым (353 км), а также железнодорожная часть моста через р. Надым и подходы к ней.
ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги.
В свою очередь администрация Ямало-Ненецкого автономного округа выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, и обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество. Напомним, соответствующее соглашение подписано между ОАО «РЖД» и ЯНАО 19 октября 2016 года.
Строительство Северного широтного хода планируется осуществить с 2018 по 2022 гг. Общая протяженность линии составляет 707 км. Прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).