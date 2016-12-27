Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
ОАО «РЖД» в 2016 году продолжило обновление парка пригородных поездов. В течение года компания приобрела 82 вагона электропоездов серии ЭД9Э и ЭД4М (15 составов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», а также 150 вагонов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (30 составов) производства ООО «Уральские локомотивы». Общие инвестиции в обновление парка составили 16 млрд рублей.
Весь новый подвижной состав, предназначенный для пригородных железнодорожных перевозок, оборудован кондиционерами или системами климат-контроля, герметичными межвагонными переходами, прислонно-сдвижными автоматическими дверями, туалетами, системами видеонаблюдения, бортовой диагностики и мониторинга технического состояния электропоезда.
Помимо закупки пригородного подвижного состава ОАО «РЖД» ежегодно осуществляет его капитальный ремонт. В 2016 году выполнен капитальный ремонт 877 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 2,6 млрд рублей.
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В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2015 году было приобретено 70 вагонов моторвагонного подвижного состава (64 вагона серии ЭД9Э производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод» и 6 вагонов производства ОАО «Метровагонмаш»), а также 115 вагонов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» (23 состава) производства ООО «Уральские локомотивы».
Кроме того, в 2015 году был произведен капитальный ремонт 923 вагонов моторвагонного подвижного состава на сумму около 2,8 млрд рублей.