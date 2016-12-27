29 декабря 2016 г.

От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.

Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!