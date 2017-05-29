Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В первом полугодии 2017 года на реализацию проекта по развитию участка Тобольск – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» направило порядка 1,24 млрд рублей.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей, в том числе 18,6 км вторых путей на перегонах Тангинский – Островной – Обский, блок-пост 504 км – Салым, Игль – Южный Балык, Салым – Качипенг – Сивыс-Ях, Ай-Ягун – Игль.
Намечены к вводу 4 разъезда на перегонах Топумей – Яник, Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорэй – Пурпе (в общей сложности 11,6 км станционных путей).
Планируется завершить 2 этап реконструкции станции Тобольск с вводом 1,9 км главных и 4,5 км станционных путей и укладкой 53 комплектов стрелочных переводов.
Кроме того, будет сдано 7,8 тыс. кв. м технологического жилья, предназначенного для железнодорожников, нуждающихся в благоустроенном жилье непосредственно рядом со своими рабочими местами.