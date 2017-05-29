ОАО «РЖД» инвестировало в развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево в I полугодии 2017 года свыше 1,2 млрд рублей

13 июля 2017 г.

В первом полугодии 2017 года на реализацию проекта по развитию участка Тобольск – Сургут – Коротчаево Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» направило порядка 1,24 млрд рублей.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей, в том числе 18,6 км вторых путей на перегонах Тангинский – Островной – Обский, блок-пост 504 км – Салым, Игль – Южный Балык, Салым – Качипенг – Сивыс-Ях, Ай-Ягун – Игль.

Намечены к вводу 4 разъезда на перегонах Топумей – Яник, Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорэй – Пурпе (в общей сложности 11,6 км станционных путей).

Планируется завершить 2 этап реконструкции станции Тобольск с вводом 1,9 км главных и 4,5 км станционных путей и укладкой 53 комплектов стрелочных переводов.

Кроме того, будет сдано 7,8 тыс. кв. м технологического жилья, предназначенного для железнодорожников, нуждающихся в благоустроенном жилье непосредственно рядом со своими рабочими местами.