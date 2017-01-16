С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
На Свердловскую железную дорогу для постоянной эксплуатации прибыл инновационный локомотив, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), – магистральный газотурбовоз ГТ1h-002. После прохождения необходимого технического обслуживания и заправки топливом он начнет водить поезда, в том числе повышенного веса и длины, на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный.
Также в ближайшее время будут проведены опытные поездки с использованием газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Впервые ГТh1-002 без дозаправки в пути следования провёл поезд массой 9 тыс. тонн на участке Сургут – Войновка в рамках эксперимента 23 мая 2016 года.
Напомним, на СвЖД на базе локомотивного депо Егоршино с 2013 года эксплуатируется первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001. Здесь же проходили испытания второго, усовершенствованного образца – ГТ1h-002. Кроме того, на станции Егоршино успешно работает маневровый газотепловоз ТЭМ19.
Газотурбовоз ГТ1h-002, теперь официально пополнивший локомотивный парк ОАО «РЖД», ранее успешно прошел сертификационные испытания на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) в подмосковной Коломне и получил сертификат соответствия. Серийное производство таких машин планируется развернуть на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).
Свердловская магистраль была не случайно выбрана в качестве полигона для работы газомоторных локомотивов. На СвЖД подготовлена необходимая инфраструктура – под Екатеринбургом построен комплекс по производству СПГ со специальным пунктом для заправки им подвижного состава. Также на дороге имеются достаточно протяженные неэлектрифицированные участки различного профиля, подходящие для эксплуатации газотурбовозов.