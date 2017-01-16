ОАО «РЖД» начало эксплуатацию первого серийного магистрального газотурбовоза

9 февраля 2017 г.

На Свердловскую железную дорогу для постоянной эксплуатации прибыл инновационный локомотив, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), – магистральный газотурбовоз ГТ1h-002. После прохождения необходимого технического обслуживания и заправки топливом он начнет водить поезда, в том числе повышенного веса и длины, на участке Егоршино – Алапаевск – Серов-Сортировочный.

Также в ближайшее время будут проведены опытные поездки с использованием газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Впервые ГТh1-002 без дозаправки в пути следования провёл поезд массой 9 тыс. тонн на участке Сургут – Войновка в рамках эксперимента 23 мая 2016 года.

Напомним, на СвЖД на базе локомотивного депо Егоршино с 2013 года эксплуатируется первый магистральный газотурбовоз ГТ1h-001. Здесь же проходили испытания второго, усовершенствованного образца – ГТ1h-002. Кроме того, на станции Егоршино успешно работает маневровый газотепловоз ТЭМ19.

Газотурбовоз ГТ1h-002, теперь официально пополнивший локомотивный парк ОАО «РЖД», ранее успешно прошел сертификационные испытания на базе научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) в подмосковной Коломне и получил сертификат соответствия. Серийное производство таких машин планируется развернуть на мощностях Людиновского тепловозостроительного завода (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины»).

Свердловская магистраль была не случайно выбрана в качестве полигона для работы газомоторных локомотивов. На СвЖД подготовлена необходимая инфраструктура – под Екатеринбургом построен комплекс по производству СПГ со специальным пунктом для заправки им подвижного состава. Также на дороге имеются достаточно протяженные неэлектрифицированные участки различного профиля, подходящие для эксплуатации газотурбовозов.