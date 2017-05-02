ОАО «РЖД» с 1 июня начнет подконтрольную эксплуатацию грузовых вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось

23 мая 2017 г.

23 мая в Москве в ОАО «РЖД» прошёл круглый стол по вопросам повышения эффективности грузовых перевозок с помощью организации тяжеловесного движения. В мероприятии приняли участие производители подвижного состава, представители отраслевой науки и подразделений компании.

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что компания ведет целенаправленную работу по развитию тяжеловесного движения, и первый ее этап, основанный на разработке и широком применении грузовых вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось, можно считать состоявшимся.

В настоящее время на сети железных дорог эксплуатируется порядка 65 тыс. таких вагонов. Для их эффективной эксплуатации организовано регулярное обращение поездов массой 7,1 тыс. тонн на направлении Кузбасс – Дальний Восток, освоено формирование и вождение сдвоенных поездов массой 12,6 тыс. и 14,2 тыс. тонн, налажено серийное производство локомотивов нового поколения, обеспечивающих вождение поездов повышенной массы и длины.

В рамках второго этапа, в соответствии с поручением правительства РФ, определен опытный полигон для мониторинга состояния инфраструктуры и отработки технологий содержания пути в условиях эксплуатации поездов, сформированных из вагонов с нагрузкой 27 тонн на ось. Таким полигоном будет участок Качканар – Смычка Свердловской железной дороги, где с 1 июня начнется подконтрольная эксплуатация подвижного состава повышенной грузоподъемности.

– В результате испытаний мы получим комплексную оценку эффективности повышения осевой нагрузки с учетом множества факторов: затрат на содержание инфраструктуры и локомотивного парка, на топливно-энергетические ресурсы; повышения пропускной способности, увеличения объемов перевозок и многих других. Данная оценка позволит принять взвешенные решения о дальнейшем направлении развития тяжеловесного движения, – подчеркнул Олег Белозёров.