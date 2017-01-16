С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
ОАО «РЖД» продолжает реализацию проектов по увеличению пропускной и провозной способностей железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Северо-Запада России.
Так, в ходе реализации проекта «Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива» в 2016 году электрифицирован 181 км участка Гатчина – Веймарн – Лужская-Сортировочная, построено 5,5 км дополнительных главных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная, 8,7 км шумозащитных экранов, 2 пассажирских и 3 служебных платформы, 3 водопропускных трубы и 1 железнодорожный переезд.
Кроме того, на 6-ти станциях (ст. Стекольный, Войтоловка, Волосово, Пустынька, Новолисино, Семрино) смонтированы системы видеонаблюдения. Введен ряд объектов водо- и теплоснабжения, служебно-технических зданий, проведена укладка верхнего строения пути и монтаж оборудования в рамках второго этапа строительства станции Лужская-Сортировочная.
Напомним, проект предусматривает оборудование сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная современной системой централизации, позволяющей добиться максимальной автоматизации всех процессов, включая роспуск составов и управление стрелками.
Сроки реализации проекта – 2005 – 2020 гг., сметная стоимость составляет 155,1 млрд рублей, цель – подготовить железнодорожную инфраструктуру на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечить прогнозируемые объемы перевозок, которые, по экспертным оценкам, к 2020 году могут составить 80,3 млн тонн.
С начала строительства выполнено работ на сумму 115,4 млрд рублей. Готовность проекта по итогам 2016 года составила 74 %, провозная способность Усть-Лужского железнодорожного узла увеличена до 67,8 млн тонн.
Объем финансирования по проекту в 2017 году составляет 3,2 млрд рублей. Ввод основных фондов предусматривается в размере 7,4 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 22 км главных путей, тяговую подстанцию Ульяновка, пункт технического осмотра локомотивов и дом отдыха локомотивных бригад на станции Лужская-Сортировочная, а также ряд других объектов. Предполагается продолжение работ по строительству станции Лужская-Генеральная и путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная.
Для развития железнодорожной инфраструктуры на дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна ОАО «РЖД» с 2015 года реализует проект «Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково – Мга». Проект разделен на 3 этапа, в ходе выполнения которых пропускная способность направления будет поступательно наращиваться с исходных 5 до 45 пар поездов в сутки к 2025 году.
В 2016 году начались и в текущем году будут завершены проектно-изыскательские работы по 1 этапу проекта, предполагающему наращивание к 2020 году пропускных способностей направления для пропуска 14 пар поездов.
Всего в рамках проекта, стоимость которого оценивается в 142,8 млрд рублей, предстоит построить более 180 км станционных и более 500 км вторых путей.