ОАО «РЖД» усиливает железнодорожные подходы к портам на южном берегу Финского залива

6 февраля 2017 г.

ОАО «РЖД» продолжает реализацию проектов по увеличению пропускной и провозной способностей железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Северо-Запада России.

Так, в ходе реализации проекта «Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива» в 2016 году электрифицирован 181 км участка Гатчина – Веймарн – Лужская-Сортировочная, построено 5,5 км дополнительных главных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная, 8,7 км шумозащитных экранов, 2 пассажирских и 3 служебных платформы, 3 водопропускных трубы и 1 железнодорожный переезд.

Кроме того, на 6-ти станциях (ст. Стекольный, Войтоловка, Волосово, Пустынька, Новолисино, Семрино) смонтированы системы видеонаблюдения. Введен ряд объектов водо- и теплоснабжения, служебно-технических зданий, проведена укладка верхнего строения пути и монтаж оборудования в рамках второго этапа строительства станции Лужская-Сортировочная.

Напомним, проект предусматривает оборудование сортировочной горки станции Лужская-Сортировочная современной системой централизации, позволяющей добиться максимальной автоматизации всех процессов, включая роспуск составов и управление стрелками.

Сроки реализации проекта – 2005 – 2020 гг., сметная стоимость составляет 155,1 млрд рублей, цель – подготовить железнодорожную инфраструктуру на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечить прогнозируемые объемы перевозок, которые, по экспертным оценкам, к 2020 году могут составить 80,3 млн тонн.

С начала строительства выполнено работ на сумму 115,4 млрд рублей. Готовность проекта по итогам 2016 года составила 74 %, провозная способность Усть-Лужского железнодорожного узла увеличена до 67,8 млн тонн.

Объем финансирования по проекту в 2017 году составляет 3,2 млрд рублей. Ввод основных фондов предусматривается в размере 7,4 млрд рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 22 км главных путей, тяговую подстанцию Ульяновка, пункт технического осмотра локомотивов и дом отдыха локомотивных бригад на станции Лужская-Сортировочная, а также ряд других объектов. Предполагается продолжение работ по строительству станции Лужская-Генеральная и путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная.

Для развития железнодорожной инфраструктуры на дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна ОАО «РЖД» с 2015 года реализует проект «Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково – Мга». Проект разделен на 3 этапа, в ходе выполнения которых пропускная способность направления будет поступательно наращиваться с исходных 5 до 45 пар поездов в сутки к 2025 году.

В 2016 году начались и в текущем году будут завершены проектно-изыскательские работы по 1 этапу проекта, предполагающему наращивание к 2020 году пропускных способностей направления для пропуска 14 пар поездов.

Всего в рамках проекта, стоимость которого оценивается в 142,8 млрд рублей, предстоит построить более 180 км станционных и более 500 км вторых путей.