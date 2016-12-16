Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
Нижний Новгород, 15 декабря 2016 года – «Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Volkswagen Group Rus отмечают пятилетие сотрудничества. С момента запуска производства в Нижнем Новгороде выпущено 170 тысяч автомобилей ŠKODA Yeti, Volkswagen Jetta и ŠKODA Octavia.
В 2016 году ОАО «РЖД» приобрело 947,7 тыс. тонн рельсов.
Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Так, ООО «ЕвразХолдинг» поставило 677,8 тыс. тонн, ОАО «МЕЧЕЛ» – 269,9 тыс. тонн.
Новые рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.
Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м. В 2016 году ОАО «РЖД» приобрело 404,6 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 256 тыс. тонн – производства ОАО «МЕЧЕЛ», 148,6 тыс. тонн – производства ООО «ЕвразХолдинг».
Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 м и другой рельсовый прокат.
В 2015 году ОАО «РЖД» приобрело 628,4 тыс. тонн рельсов, в том числе 47,5 тыс. тонн – дифференцированно-термоупрочненных длиной 100 м. Весь объем в 2015 году был поставлен компанией ООО «ЕвразХолдинг».