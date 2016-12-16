ОАО «РЖД» в 2016 году закупило свыше 947 тыс. тонн рельсов.

26 декабря 2016 г.

В 2016 году ОАО «РЖД» приобрело 947,7 тыс. тонн рельсов.

Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Так, ООО «ЕвразХолдинг» поставило 677,8 тыс. тонн, ОАО «МЕЧЕЛ» – 269,9 тыс. тонн.

Новые рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей.

Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м. В 2016 году ОАО «РЖД» приобрело 404,6 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 256 тыс. тонн – производства ОАО «МЕЧЕЛ», 148,6 тыс. тонн – производства ООО «ЕвразХолдинг».

Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 м и другой рельсовый прокат.

В 2015 году ОАО «РЖД» приобрело 628,4 тыс. тонн рельсов, в том числе 47,5 тыс. тонн – дифференцированно-термоупрочненных длиной 100 м. Весь объем в 2015 году был поставлен компанией ООО «ЕвразХолдинг».