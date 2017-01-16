ОАО «РЖД» в 2017 году на четверть расширит перечень недвижимости для аренды малым и средним бизнесом

15 февраля 2017 г.

Малый и средний бизнес в 2016 году арендовал более 3 тысяч объектов недвижимости ОАО «РЖД». В 2017 году компания готова предоставить в аренду еще 756 объектов недвижимого имущества (на четверть больше), находящихся на территории вокзальных комплексов. Это помещения различного назначения – от административных до складских, в том числе, для размещения офисов, кафе, магазинов, – по усмотрению предпринимателей.

Данная работа проводится в рамках сотрудничества между компанией и АО «Корпорация «МСП», которое предусматривает проведение совместных мероприятий по увеличению доли закупок, осуществляемых ОАО «РЖД» и его дочерними обществами, у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОАО «РЖД» и Корпорация прорабатывают варианты оптимизации арендных отношений между ОАО «РЖД» и субъектами малого и среднего предпринимательства. Это, прежде всего, сокращение сроков оформления договоров аренды и упрощение самой процедуры.

В настоящее время 70 % от общего количества сторонних арендаторов ОАО «РЖД» – субъекты малого и среднего предпринимательства. Актуальный перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества размещен на сайтах ОАО «РЖД», АО «Корпорация «МСП» и в Бизнес-навигаторе Корпорации.