С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Малый и средний бизнес в 2016 году арендовал более 3 тысяч объектов недвижимости ОАО «РЖД». В 2017 году компания готова предоставить в аренду еще 756 объектов недвижимого имущества (на четверть больше), находящихся на территории вокзальных комплексов. Это помещения различного назначения – от административных до складских, в том числе, для размещения офисов, кафе, магазинов, – по усмотрению предпринимателей.
Данная работа проводится в рамках сотрудничества между компанией и АО «Корпорация «МСП», которое предусматривает проведение совместных мероприятий по увеличению доли закупок, осуществляемых ОАО «РЖД» и его дочерними обществами, у субъектов малого и среднего предпринимательства.
ОАО «РЖД» и Корпорация прорабатывают варианты оптимизации арендных отношений между ОАО «РЖД» и субъектами малого и среднего предпринимательства. Это, прежде всего, сокращение сроков оформления договоров аренды и упрощение самой процедуры.
В настоящее время 70 % от общего количества сторонних арендаторов ОАО «РЖД» – субъекты малого и среднего предпринимательства. Актуальный перечень неиспользуемых объектов недвижимого имущества размещен на сайтах ОАО «РЖД», АО «Корпорация «МСП» и в Бизнес-навигаторе Корпорации.