Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В первом полугодии 2017 года ОАО «РЖД» приобрело 553,5 тыс. тонн рельсов.
Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Так, с предприятий «ЕВРАЗ» поставлено 397,1 тыс. тонн, компанией «МЕЧЕЛ» – 156,4 тыс. тонн.
Новые рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей. Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м. С начала года ОАО «РЖД» приобрело 260 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 153,3 тыс. тонн – производства компании «МЕЧЕЛ», 106,7 тыс. тонн – предприятий «ЕВРАЗ».
Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 м и другой рельсовый прокат.
Всего в 2017 году ОАО «РЖД» ожидает поставку около 1 млн тонн рельсов. Так, на предприятиях «ЕВРАЗ» планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании «МЕЧЕЛ» – 330 тыс. тонн.