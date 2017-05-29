ОАО «РЖД» закупило свыше 550 тысяч тонн рельсов в первом полугодии

17 июля 2017 г.

В первом полугодии 2017 года ОАО «РЖД» приобрело 553,5 тыс. тонн рельсов.

Вся рельсовая продукция закупается исключительно у российских производителей. Так, с предприятий «ЕВРАЗ» поставлено 397,1 тыс. тонн, компанией «МЕЧЕЛ» – 156,4 тыс. тонн.

Новые рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового строительства, так и для ремонта железнодорожных путей. Для укладки на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 м. С начала года ОАО «РЖД» приобрело 260 тыс. тонн таких рельсов, в том числе 153,3 тыс. тонн – производства компании «МЕЧЕЛ», 106,7 тыс. тонн – предприятий «ЕВРАЗ».

Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 м и другой рельсовый прокат.

Всего в 2017 году ОАО «РЖД» ожидает поставку около 1 млн тонн рельсов. Так, на предприятиях «ЕВРАЗ» планируется приобрести до 700 тыс. тонн рельсов, у компании «МЕЧЕЛ» – 330 тыс. тонн.