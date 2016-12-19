ОАО «РЖД» запускает сервис по оплате электронных билетов Яндекс.Деньгами

27 декабря 2016 г.

Новый сервис по оплате электронных билетов доступен с сегодняшнего дня пассажирам на сайте pass.rzd.ru, для покупки билета можно использовать технологию оплаты электронными деньгами с использованием Яндекс.Денег.

Новая услуга позволит расширить каналы оплаты электронных билетов и сопутствующих услуг и повысить доступность сервиса на официальном сайте компании ОАО «РЖД». Возврат пассажирам денежных средств за неиспользованные проездные документы, оплаченные электронными деньгами, будет осуществляться также через систему оператора.

На первоначальном этапе оплатить электронные билеты пока можно будет только на маршруты Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД»:

- Москва – Санкт-Петербург (поезд «Сапсан»);

- Санкт-Петербург – Хельсинки (поезд «Аллегро»);

- Санкт-Петербург – Бологое (поезд «Ласточка»);

- Краснодар – Ростов-на-Дону (поезд «Ласточка»);

- Адлер – Майкоп (поезд «Ласточка»);

- Санкт-Петербург – Великий Новгород (поезд «Ласточка», с 12.01.2017 г. перевозчиком на маршруте станет ОАО «СЗППК»).

О дальнейшем распространении услуги оплаты проездных документов электронными деньгами с использованием информационных систем операторов ОАО «РЖД» сообщит дополнительно.

Популярность скоростных поездов и электронных билетов ежегодно растет, только в 2016 году число пассажиров в поездах «Сапсан» выросло на 37 %, в поездах «Ласточка» – на 27 %, в поездах «Аллегро» – на 8 %. При этом около 80 % билетов, купленных на «Сапсан» — электронные.

Развитие клиентских сервисов и технологий является одним из приоритетных направлений деятельности холдинга «РЖД». Ведется разработка и развитие новых мобильных решений для планирования поездки и оплаты проездных документов, совершенствуются сервисы электронных продаж, расширяется сеть вокзалов и поездов с бесплатным Wi-Fi и т.д.