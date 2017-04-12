Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
ОАО «РЖД» запустило в опытном режиме бесплатный онлайн-сервис для грузоотправителей «RZD Cargo» в мессенджере Telegram.
Сервис позволяет получать информацию о местонахождении груза в реальном времени и просматривать ранее отправленные запросы. Конфиденциальность и защита данных обеспечивается с помощью программных возможностей Telegram.
Для получения информации о местонахождении груза, принятого ОАО «РЖД» к перевозке от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользователям Telegram необходимо добавить контакт rzdcargobot и ввести номер отправки (квитанции о приеме груза).
После обработки запроса будет доступна информация о дате приема груза к перевозке, наименовании станций отправления и назначения, дате и времени последней операции с грузом; наименовании станции последней операции с грузом; нормативном сроке доставки груза.
Получить дополнительную информацию о работе онлайн-сервиса «RZD Cargo», а также оставить свои предложения и замечания можно по телефону Единого call-центра ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам 8-800-755-00-00.