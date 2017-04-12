ОАО «РЖД» запустило сервис по отслеживанию отправки грузов по железной дороге в Telegram

26 апреля 2017 г.

ОАО «РЖД» запустило в опытном режиме бесплатный онлайн-сервис для грузоотправителей «RZD Cargo» в мессенджере Telegram.

Сервис позволяет получать информацию о местонахождении груза в реальном времени и просматривать ранее отправленные запросы. Конфиденциальность и защита данных обеспечивается с помощью программных возможностей Telegram.

Для получения информации о местонахождении груза, принятого ОАО «РЖД» к перевозке от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользователям Telegram необходимо добавить контакт rzdcargobot и ввести номер отправки (квитанции о приеме груза).

После обработки запроса будет доступна информация о дате приема груза к перевозке, наименовании станций отправления и назначения, дате и времени последней операции с грузом; наименовании станции последней операции с грузом; нормативном сроке доставки груза.

Получить дополнительную информацию о работе онлайн-сервиса «RZD Cargo», а также оставить свои предложения и замечания можно по телефону Единого call-центра ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам 8-800-755-00-00.