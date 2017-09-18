Объем инвестиционных сделок на мировом рынке недвижимости вырос до 464 млрд долларов

2 ноября 2017 г.

Лондон лидирует в списке городов по объему транзакций; Санкт-Петербург улучшил свою позицию

Согласно исследованию компании JLL, в 3-м квартале 2017 года объем инвестиционных сделок на глобальном рынке коммерческой недвижимости составил 166 млрд долл., что сопоставимо с результатом аналогичного периода прошлого года. Показатель за первые девять месяцев в целом достиг 464 млрд долл., увеличившись на 2% год к году.

Общая геополитическая напряженность, распространяющаяся от Северной Кореи до Каталонии, дает инвесторам множество причин для беспокойства, но, несмотря на это, глобальный рынок недвижимости демонстрирует позитивную динамику.

Лидером по росту объема инвестиций стал европейский регион (EMEA), где показатель за первые три квартала года увеличился на 14%, до 183 млрд долл.; в том числе в июле-сентябре были закрыты сделки совокупным объемом 69 млрд долл. (рост на 24% по сравнению с 3-м кварталом 2016 года). По прошествии немногим более года после объявления о Brexit и последовавшего за этим снижения инвестиционной активности в Великобритании, объем сделок в стране вырос в 3-м квартале на 30% и на 28% за три квартала. В континентальной Европе высокую динамику демонстрируют рынки Германии и Нидерландов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем инвестиционных сделок вырос на 5% за квартал, до 35 млрд долл., что в совокупности с высоким результатом 1-й половины года дало 97 млрд долл. по итогам трех кварталов (рост на 12% к прошлому году). Стабильный спрос со стороны локальных инвесторов на объекты в Сингапуре и Гонконге привели к увеличению инвестиционного показателя в этих странах с начала года на 28% и 17% соответственно.

Отрицательная динамика наблюдалась только в регионе Северной и Южной Америки: объем сделок здесь сократился на 20% в 3-м квартале и на 11% за три квартала в целом, до 62 млрд и 184 млрд долл. соответственно. Активность в США снижается третий квартал подряд, при этом страна остается крупнейшим инвестиционным рынком мира: на нее пришлось 44% глобального объема сделок с начала года. «Светлым пятном» региона является Канада, где объем инвестиций за три квартала вырос на 31% и достиг максимума в текущем цикле.

Текущая активность инвесторов на глобальном рынке недвижимости в целом соответствует уровню прошлого года, и аналитики JLL ожидают сохранения этой динамики в 4-м квартале. Объем капитала, рассматривающего возможности выхода в сектор, велик, а фундаментальные показатели все еще способствуют инвестиционным покупкам. Эксперты JLL сохраняют годовой прогноз на уровне прошлого года – около 650 млрд долл.

По итогам трех кварталов 2017 года в рейтинге городов по объему инвестиционных сделок на рынке недвижимости 1-е место занял Лондон, опередив Лос-Анджелес (2) и прежнего фаворита – Нью-Йорк (3). Благодаря высокой активности инвесторов, британская столица увеличила отрыв от 2-й строчки списка – 26 млрд против 17,3 млрд долл. Показатель Нью-Йорка по итогам трех кварталов составил всего 14,2 млрд долл. по сравнению с 33,1 млрд долл. в аналогичном периоде 2016 года. Вопреки общей неопределенности, связанной с процессом выхода Великобритании из Евросоюза, инвесторы продолжают фокусироваться на рынке недвижимости Лондона, и вероятность потери городом своей лидирующей позиции в нынешнем году низка.

«Москва в списке мировых городов по объему инвестиций спустилась с 36-й позиции по результатам января-сентября 2016 года на 56-е место в этом году. В то же время объем инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью, закрытых в Санкт-Петербурге, позволил улучшить позицию города в рэнкинге – со 194-го до 145-го места. Такое перераспределение свидетельствует о возвращении интереса инвесторов к другим городам России, – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований JLL. – Во время кризисного периода внимание инвесторов было сосредоточено на столичных активах: доля Санкт-Петербурга в общем объеме инвестиций в недвижимость России составляла 6% в среднем в 2015-2016 годах. Интерес инвесторов к Санкт-Петербургу может увеличиться до 15-18% (это около 700-800 млн долл.) от общего объема в 2017 году. При этом, на наш взгляд, московские активы останутся для них в приоритете».

Источник: JLL