Объем инвестиций на европейском рынке недвижимости вырос на 25% в годовом исчислении

27 июля 2017 г.

Во II квартале 2017 года в европейскую недвижимость инвестировано 74 млрд. евро

На рынке Великобритании объем инвестиций возобновил рост и достиг во II квартале 2017 года почти 23,5 млрд. евро

Лондон - Москва, 27 июля 2017 года - Согласно результатам исследования, опубликованного CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг во II квартале 2017 года 74 млрд. евро, что на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем инвестиций в недвижимость в 1-м полугодии 2017 года составил 130 млрд. евро, что на 13% больше, чем в 1-м полугодии 2016 года.

Хорошая квартальная динамика была в значительной степени обусловлена повышением инвестиционной активности в Великобритании, где объем сделок вырос с 16 млрд. евро в I кв. 2017 года до 23,4 млрд. евро во II кв. 2017 года, что на 54% превышает показатель второго квартала прошлого года. Продажа Logicor во втором квартале имела существенное влияние на рынок Великобритании, но даже если исключить эту крупную сделку, объем инвестиций все равно вырос в годовом исчислении благодаря продолжающемуся восстановлению рыночной активности после замедления, предшествовавшего и последовавшего за прошлогодним референдумом о выходе из Европейского союза.

Германия вновь показала себя движущей силой инвестиционного роста в континентальной Европе, где совокупный объем инвестиций вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 полугодии 2017 года объем сделок вырос в Германии на 49% по сравнению с 1 полугодием 2016 года, составив 13,9 млрд. евро во II кв. 2017 года и 26,5 млрд. евро в 1 полугодии 2017 года. На рынках недвижимости Италии и Испании, а также Нидерландов во втором квартале также отмечен существенный прирост объема инвестиций, составивший, соответственно, на 110%, 76% и 38%. Во Франции результаты первой половины 2017 года были более скромными. Тем не менее, избрание президента Макрона в мае, по всей вероятности, благоприятно скажется на настроениях арендаторов и инвесторов, - инвестиционные планы на второе полугодие уже показали признаки роста.

Во II кв. 2017 года наблюдался оживленный рост инвестиционной активности в сегментах индустриальной и складской недвижимости и, в меньшей степени, в альтернативных сегментах. Это объясняется стремлением инвесторов диверсифицировать свои активы. На рынке индустриальной недвижимости годовой прирост составил 303% (что частично можно связать с продажей портфеля Logicor), в то время как в альтернативных сегментах объем сделок увеличился на 20%. Между тем, во II кв. 2017 года объем сделок с офисной недвижимостью на европейском рынке сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Джонатан Халл, управляющий директор отдела инвестиций в недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, CBRE, прокомментировал это следующим образом:

«После относительно медленного старта в начале года, в Великобритании во II кв. 2017 года произошло значительное восстановление объема инвестиций. Несмотря на сохраняющуюся политическую неопределенность, Великобритания остается перспективным рынком, привлекающим значительный европейский и мировой капитал. Кроме того, рынки континентальной Европы сохранили во II кв. 2017 года хорошие темпы роста: Германия вновь показала себя в качестве одного из основных направлений инвестирования и безопасной гавани для мирового капитала».

«На первый план в этом квартале вышло растущее доверие к восстанавливающимся рынкам Испании и Италии, на которых инвесторы стремятся разместить свой капитал», - добавил Халл.

Ирина Ушакова, старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE сказала:

«Во II квартале 2017 года объем инвестиций в объекты недвижимости России составил 0,9 млрд. долл (0,8 млрд. евро), увеличившись в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Тем временем, за 1 полугодие 2017 года объем инвестиций составил 1,6 млрд. долл (1,48 млрд. евро), что на 36% ниже значения за первые шесть месяцев прошлого года (2,5 млрд. долл или 2,3 млрд. евро), когда этот показатель был в основном сформирован одной крупной сделкой с государственным участием. Одной из основных тенденций начала 2017 года стало увеличение доли иностранных инвестиций, которая выросла с 4,6% в 1 полугодии 2016 года до 34% в аналогичном периоде 2017 года, из которых 15% пришлось на глобальные компании, 11% - на Азию и 8% - на Европу. Кроме того, вырос интерес к сегменту торговой недвижимости, который сформировал 32% вложенных средств против 3% в 1 полугодии 2016 года. Активность иностранных инвесторов говорит о постепенном восстановлении рынка и потенциале увеличения инвестиционных объемов по итогам 2017 года до уровня 5 млрд. долл (4,6 млрд. евро)».