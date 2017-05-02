Объем инвестиций в недвижимость в странах континентальной Европы вырос на 12% относительно 1 квартала 2016 года

15 мая 2017 г.

Объем инвестиций в Германии вырос на 49% в годовом исчислении

В 1 квартале рекордные показатели отмечены в Германии, Испании, Швеции, Венгрии и Чехии

Лондон - Москва, 12 мая 2017 года - Согласно последним данным CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, торговая активность в странах континентальной Европы в I квартале 2017 года увеличилась несмотря на неопределенность, вызванную всеобщими выборами в ряде значимых стран. В I кв. 2017 года общий объем инвестиций в недвижимость в странах континентальной Европы составил 38,9 млрд. евро, что на 12% превосходит показатель первого квартала прошлого года Общий объем инвестиций во всей Европе, включая Соединенное Королевство, составил 53,9 млрд. евро (против 54,7 млрд. евро в аналогичном периоде прошлого года).

Импульс, наблюдавшийся в Германии в IV кв. 2016 года, сохранился и в I кв. 2017 года: объем инвестиций достиг 12,6 млрд. евро, что соответствует годовому приросту 49%. Помимо Германии, рекордные показатели отмечены в Чехии, Венгрии, Испании и Швеции, в то время как Франция, где первый квартал, как и в прошлые годы, был более спокойным, будет, по всей вероятности, испытывать положительное влияние высокого спроса на активы, близкие к ключевым рынкам, на протяжении оставшейся части года, как только инвесторы обретут бОльшую уверенность относительно исхода выборов. В Великобритании объем инвестиций сократился по сравнению с I кв. 2016 года на 25% (на 18% в фунтах стерлингов), однако, остается крупнейшим в Европе и составляет 15 млрд евро. Кроме того, учитывая обычный сезонный пик в четвертом квартале, I кв. 2017 года является вторым подряд периодом, демонстрирующим восстановление на рынке Великобритании после сокращения объемов инвестиций в преддверии и непосредственно после референдума о выходе из состава ЕС. Рост объема инвестиций в недвижимость в центральном Лондоне в I кв. 2017 года также является обнадеживающим признаком продолжающегося улучшения настроений.

Джонатан Халл, управляющий директор отдела инвестиционной недвижимости в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, CBRE, прокомментировал это следующим образом:

«В первом квартале 2017 года рынки континентальной Европы сохранили высокий уровень активности, причем инвесторы были готовы платить надбавку к цене за активы самого высокого качества. Основным рынком ключевых активов стала Германия, которую мировой капитал, по всей вероятности, будет и в дальнейшем рассматривать в качестве «безопасной гавани». Настроения на рынке недвижимости центрального Лондона остаются очень позитивными, при этом доминирующую роль, особенно в сегменте более крупных активов, играют иностранные инвесторы, особенно азиатские. Рост, который мы наблюдаем в центральном Лондоне, должен, в свою очередь, положительно сказаться на спросе на региональных рынках Великобритании».

Елена Подлесных, директор, отдел рынков капитала и инвестиций CBRE в России:

«Объем инвестиций в объекты коммерческой недвижимости России в I кв. 2017 года составил 700 млн долларов США, из которых 22% - сделки с иностранным капиталом, что представляет существенный рост по сравнению с 5,4% долей иностранных инвестиций в I кв. 2016 года.

Общий объём сделок в I кв. 2017 года снизился год к году, ввиду значительной сделки, закрытой в I кв. 2016 года, что привело к искажению квартальной статистики.

С учетом текущей рыночной активности и интереса инвесторов мы ожидаем, что общий объем сделок по 2017 году составит 5 млрд долларов США и более, то есть более 10% годового роста».