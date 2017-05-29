Объем инвестиций в российскую недвижимость превысил 2 млрд долл. в 1-м полугодии 2017 года

30 июня 2017 г.

Зафиксировано повышение активности иностранных инвесторов

По оценке компании JLL, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России во 2-м квартале 2017 года составил 1,4 млрд долл., что более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Таким образом, объем инвестиций в 1-м полугодии 2017 года вырос до 2,2 млрд долл., что на 39% выше показателя января-июня 2016 года (1,6 млрд долл.).

«Рубль торгуется в диапазоне 56-61 за доллар и менее волатилен по сравнению с 1-м полугодием 2016 года, – комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – Стабильность национальной валюты, восстановление экономики и рынка недвижимости способствует дальнейшему улучшению инвестиционной активности. В частности, в 1-м полугодии 2017 года закрылся ряд сделок, переговоры по которым велись еще в 2016 году, что привело к общему росту количества транзакций. Во 2-м полугодии мы ожидаем закрытия еще нескольких сделок, начатых в прошлом году».

Аналитики JLL прогнозируют, что объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в 2017 году составит 4,5 млрд долл.

Динамика объемов инвестиций в объекты недвижимости России, млрд долл.*

* Инвестиционные сделки, исключая покупку земельных участков, СП, прямую продажу жилья конечным пользователям.

Источник: JLL

В 1-м полугодии 2017 года доминировали инвестиции в сегменте торговой недвижимости – 41%, на офисный сектор пришлось 32% от общего объема. Крупнейшей сделкой прошедшей половины года стала покупка Fosun Group и Avica Management Company МФК «Воздвиженка Центр». Доля иностранных инвестиций в общем объеме увеличилась с 6% в 1-м полугодии 2016 года до 21% в 1-м полугодии 2017 года.

«Инвестиционный рынок продолжает восстанавливаться наряду со стабилизацией рынка аренды, что ведет к росту активности со стороны иностранных инвесторов. Качественными объектами в России интересуются как западные, так и азиатские и ближневосточные компании. Fosun Group стала первой китайской компанией, закрывшей инвестиционную сделку на рынке недвижимости России с 2010 года, – комментирует Евгений Семенов, региональный директор и руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL. – Мы также ожидаем, что ряд переговоров с участием иностранных инвесторов достигнут финальной стадии к концу этого года».

Структура инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по источнику капитала

Источник: JLL

В 1-м полугодии 2017 года основная активность была по-прежнему сосредоточена в Москве, тем не менее доля столичных транзакций снизилась в годовом сопоставлении – с 82% до 73%. Был отмечен рост активности в Санкт-Петербурге: в результате нескольких крупных сделок (продажа ТРЦ «Лето» и портфеля EPI Russia I Ky) доля города в общестрановом показателе увеличилась с 6% в аналогичном периоде 2016 года до 18%. В абсолютных цифрах показатель Северной столицы вырос в четыре раза – с 96 млн долл. в 1-м полугодии 2016 до 393 млн долл. в соответствующем периоде текущего года.

Ставки капитализации для активов институционального качества остаются неизменными. Ориентиром для игроков рынка аналитики JLL считают ставки капитализации в Москве в диапазонах 9-10,5% для офисов и торговых центров, 11-12,5% для складов; в Санкт-Петербурге – 9,5-11,5% для офисов и торговых центров, 11,5-13,5% для складов. В то же время на фоне недавнего снижения Банком России ключевой ставки стоимость банковского финансирования продолжит уменьшаться в ближайшей перспективе. Это, в свою очередь, будет стимулировать снижение ставок капитализации объектов недвижимости.