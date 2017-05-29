Объем погрузки Московского филиала ПГК вырос на 16%

17 июля 2017 г.

В январе-июне 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в полувагонах 1,8 млн тонн грузов, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 67% и составил 1,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 10% до 11%.

«На положительную динамику повлияли благоприятная рыночная конъюнктура, рост отправок лома и черных металлов в адрес предприятий группы НЛМК, «Северсталь», Выксунского металлургического завода, а также расширение номенклатуры перевозимых грузов», – отметил заместитель директора филиала по коммерции Евгений Муха.

В частности, в этом году филиал перевез в полувагонах 130 тыс. тонн строительных грузов, 68 тыс. тонн – минеральных и химических удобрений (в аналогичный период прошлого года погрузка не велась).

Кроме того, объемы погрузки металлолома выросли на 11%, до 833 тыс. тонн, черных металлов – на 8%, до 664 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 63%, до 57 тыс. тонн.

Внутренние перевозки в полувагонах в отчетный период увеличились на 14% и составили 1,7 млн тонн. Объем экспортных отправок достиг 108 тыс. тонн, что на 53% выше уровня 2016 года.

Грузы отправлялись в полувагонах со станций МЖД преимущественно в адрес предприятий Центрального региона России, грузополучателей Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Северной магистралей, а также на экспорт в Белоруссию, Литву, Латвию и Казахстан.