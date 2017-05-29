Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В январе-июне 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез в полувагонах 1,8 млн тонн грузов, на 16% увеличив аналогичные показатели 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 67% и составил 1,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объёме перевозок на полигоне Московской железной дороги (МЖД) выросла с 10% до 11%.
«На положительную динамику повлияли благоприятная рыночная конъюнктура, рост отправок лома и черных металлов в адрес предприятий группы НЛМК, «Северсталь», Выксунского металлургического завода, а также расширение номенклатуры перевозимых грузов», – отметил заместитель директора филиала по коммерции Евгений Муха.
В частности, в этом году филиал перевез в полувагонах 130 тыс. тонн строительных грузов, 68 тыс. тонн – минеральных и химических удобрений (в аналогичный период прошлого года погрузка не велась).
Кроме того, объемы погрузки металлолома выросли на 11%, до 833 тыс. тонн, черных металлов – на 8%, до 664 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 63%, до 57 тыс. тонн.
Внутренние перевозки в полувагонах в отчетный период увеличились на 14% и составили 1,7 млн тонн. Объем экспортных отправок достиг 108 тыс. тонн, что на 53% выше уровня 2016 года.
Грузы отправлялись в полувагонах со станций МЖД преимущественно в адрес предприятий Центрального региона России, грузополучателей Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Горьковской и Северной магистралей, а также на экспорт в Белоруссию, Литву, Латвию и Казахстан.