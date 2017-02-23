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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В настоящее время Россия уступает место мировым производителям по беспилотным разработкам. Но в ближайшие полтора десятилетия у страны есть все шансы занять от 10 до 20% мирового рынка беспилотных авто, пишет «Российская газета».
На данный момент имеются все необходимые технологии и конечная продукция: от диодов и прочей микроэлектроники до радаров, лидаров (оптический дальномер на основе лазера) и микрокамер. Помимо этого, автомобильные заводы в России привлекает сотрудничество с отечественными производителями компонентов для беспилотных машин.
Российские системы распознавания препятствий способны увидеть отсутствие разметки, нечеткую обочину и грязные дорожные знаки. К 2035 году планируется объединить процесс создания беспилотников со строительством умных дорог.
Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России говорит, что беспилотные технологии уже активно используются на массовом рынке.
«Такие "умные" опции, как Distronic, адаптивный круиз-контроль и BAS (brake assist system) помогают соблюдать рядность, поддерживать дистанцию в потоке авто и предотвращать аварии с другими ТС.
Безусловно, почтовые и логистические операторы заинтересованы в использовании автономных транспортных средств. Логисты смогут сократить затраты на перевозки, несмотря на высокую стоимость беспилотной машины, ведь междугородняя доставка включает в себя от 20 до 40% оплаты труда водителя, а внутригородская - 30-60%.
Ожидать массового перехода на беспилотные авто в России стоит не раньше, чем через 5-10 лет. Затруднить этот процесс смогут большое количество ремонтных работ на дорогах в летнее время и стиль вождения водителей. Еще одним препятствием могут стать сложные погодные условия, которые способствуют быстрому загрязнению датчиков беспилотных машин, в результате чего, фотоэлементы не считывают дорожную разметку.