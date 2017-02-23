Объем рынка будет исчисляться миллиардами долларов

13 марта 2017 г.

В настоящее время Россия уступает место мировым производителям по беспилотным разработкам. Но в ближайшие полтора десятилетия у страны есть все шансы занять от 10 до 20% мирового рынка беспилотных авто, пишет «Российская газета».

На данный момент имеются все необходимые технологии и конечная продукция: от диодов и прочей микроэлектроники до радаров, лидаров (оптический дальномер на основе лазера) и микрокамер. Помимо этого, автомобильные заводы в России привлекает сотрудничество с отечественными производителями компонентов для беспилотных машин.

Российские системы распознавания препятствий способны увидеть отсутствие разметки, нечеткую обочину и грязные дорожные знаки. К 2035 году планируется объединить процесс создания беспилотников со строительством умных дорог.

Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России говорит, что беспилотные технологии уже активно используются на массовом рынке.

«Такие "умные" опции, как Distronic, адаптивный круиз-контроль и BAS (brake assist system) помогают соблюдать рядность, поддерживать дистанцию в потоке авто и предотвращать аварии с другими ТС.

Безусловно, почтовые и логистические операторы заинтересованы в использовании автономных транспортных средств. Логисты смогут сократить затраты на перевозки, несмотря на высокую стоимость беспилотной машины, ведь междугородняя доставка включает в себя от 20 до 40% оплаты труда водителя, а внутригородская - 30-60%.

Ожидать массового перехода на беспилотные авто в России стоит не раньше, чем через 5-10 лет. Затруднить этот процесс смогут большое количество ремонтных работ на дорогах в летнее время и стиль вождения водителей. Еще одним препятствием могут стать сложные погодные условия, которые способствуют быстрому загрязнению датчиков беспилотных машин, в результате чего, фотоэлементы не считывают дорожную разметку.