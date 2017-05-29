Объем ввода на офисном рынке Санкт-Петербурга во 2-м квартале 2017 года достиг минимума

12 июля 2017 г.

Годовой результат станет рекордно низким за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По оценке компании JLL, объем ввода качественных бизнес-центров во 2-м квартале 2017 года оказался минимальным за всю современную историю рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга и составил лишь 3,1 тыс. кв. м.

За прошедшие три месяца была окончена реконструкция бизнес-центра Nevka на Выборгской набережной, тогда как сроки ввода других анонсированных на 2-й квартал офисных объектов были перенесены на 2-е полугодие. Таким образом, за январь-июнь вышло 27 тыс. кв. м, что на 73% ниже показателя 1-го полугодия 2016 года.

До конца 2017 года заявлен ввод еще около 125 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости; в результате совокупный результат 2017 года сократится на 29% по сравнению с прошлогодним уровнем и станет рекордно низким за последние пять лет.

Вследствие минимального ввода объем чистого поглощения офисных площадей также сокращается. Во 2-м квартале показатель снизился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 37,0 тыс. кв. м, в целом за полугодие – на 45%, до 69,7 тыс. кв. м.

За счет поглощения офисов в действующих объектах падает доля вакантных площадей в среднем по рынку: за 2-й квартал показатель сократился на 0,8 п.п. – до 7,8%, в классе А – с 5,9% до 5,0%, в классе В – с 9,7% до 9,0%. Общий объем вакантных офисов в Санкт-Петербурге составляет около 240 тыс. кв. м, из которых 44 тыс. кв. м приходится на класс А.

«Более четверти объема вакантных площадей как в классе А, так и в классе В сформировано объектами, которые в момент выхода на рынок не предлагались в аренду блоками. Стратегия собственников этих бизнес-центров предполагала продажу или сдачу в аренду целиком. В отсутствие спроса по прошествии некоторого времени они вынуждены менять подход, - отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – В некоторых случаях собственники этих бизнес-центров готовы рассматривать продажу или сдачу в аренду здания поэтажно». Из-за таких объектов Центральный район опережает другие районы по объему незаполненных площадей в абсолютном объеме, в то время как по доле лидирует Фрунзенский район, где вакантно 21,8% в первую очередь за счет недавно введенного бизнес-центре «Полис».

«Мы ожидаем сохранения доли свободных площадей на текущем уровне до конца 2017 года из-за ввода нескольких крупных бизнес-центров. Среди заявленных на 2-е полугодие объектов следует выделить предлагаемые в аренду Ponomarev Center, 2-ю очередь “Сенатора на Чапаева”, БЦ Graffiti, а также не находящиеся на рынке Renaissance Business Park и Riverside», - комментирует Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге.

За 2-й квартал средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в классе А выросли на 0,6%, до 1 647 руб. за кв. м в месяц, в классе В – на 0,9%, до 1 177 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и эксплуатационные расходы). Самый значительный рост ставок второй квартал подряд наблюдается на Васильевском острове. В результате к концу полугодия ушла в прошлое нетипичная ситуация, когда ставки в классе А в Василеостровском районе были ниже среднегородских ставок в классе В.