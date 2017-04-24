Объемы транзита между Китаем и Европой по железнодорожной сети России по итогам 2016 года удвоились

11 мая 2017 г.

Делегация ОАО «РЖД» во главе с первым вице-президентом компании Александром Мишариным приняла участие в международной конференции «Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях», организованной Координационным советом по транссибирским перевозкам в рамках выставки Transport Logistic 2017 в Мюнхене.

На конференции также присутствовали представители международных транспортных организаций, железнодорожных и логистических компаний, экспертного сообщества из 15 государств.

Главной темой мероприятия стало развитие международного транспортного коридора «Восток – Запад» и Транссибирской магистрали в качестве основы глобальной цепочки поставок.

Как отметили участники дискуссии, объемы внешнеторговых контейнерных перевозок между крупнейшими рынками Европы и Азии ежегодно в среднем увеличиваются на 11%, и в последнее время все больше транзитных грузов привлекается на железнодорожные маршруты.

– В 2016 году мы увеличили более чем на 30% объемы контейнерных перевозок и в два раза – объемы транзита между Китаем и Европой, – отметил в своем выступлении Александр Мишарин. Таких результатов удалось достичь благодаря организации курсирования регулярных ускоренных контейнерных поездов, расширению географии перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай с использованием Транссиба и развитию транспортно-логистического бизнеса ОАО «РЖД». Дочерние общества холдинга «РЖД» – логистическая компания GEFCO, «Объединенная транспортно-логистическая компания», «РЖД Логистика» – применяют гибкие ценовые условия в зависимости от объёмов перевозок и совершенствуют технологии доставки грузов.

Дополнительный импульс развитию контейнерных перевозок по МТК «Восток – Запад» в ближайшее время может дать развитие электронного документооборота. Так, с 1 мая Китайские железные дороги присоединились к проекту электронной накладной ЦИМ/СМГС в части контейнерных поездов, следующих из Китая в страны Европы и обратно. В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с Китайскими железными дорогами ведут подготовку нового соглашения об электронном обмене данными, которое позволит осуществлять предварительное декларирование контейнерных грузов, отправляемых из Китая в Россию и третьи страны, что также позволит увеличить объемы транзитных перевозок.

В рамках конференции эксперты обсудили предпосылки привлечения части грузов электронной торговли, годовой объем которой в прошлом году составил 2 трлн долларов, с авиационных на сухопутные маршруты евразийского континента.

– Мы можем использовать новые возможности скоростного железнодорожного транспорта, объединив высокоскоростную сеть Китая и Европы. При этом сухопутная часть всех транспортных потоков может составить 15%, – отметил Александр Мишарин. Он напомнил, что в настоящее время продолжается развитие высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин, сопряженного с экономическим поясом «Шелкового пути».

Холдинг «РЖД» совместно с международными партнерами завершает подготовку проектной документации по строительству ВСМ на участке Москва – Казань, которая является составной частью евразийского транспортного коридора. Также при участии международных экспертов ведется разработка грузового высокоскоростного подвижного состава с полезной нагрузкой до 600 тонн и скоростью до 300 км/ч. С учетом реализации этих проектов срок доставки грузов из Китая в страны Европы может сократиться до 3 суток.

– Будущее железнодорожных перевозок, особенно на дальних трансконтинентальных маршрутах, во многом зависит от скоординированности предпринимаемых на международном уровне усилий, – подчеркнул Александр Мишарин.