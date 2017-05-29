Оборот холдинга AsstrA-Associated Traffic AG вырос на 39%

25 июля 2017 г.

Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA подвел итоги работы за 6 месяцев 2017 года

Оборот холдинга AsstrA за первое полугодие 2017 года показал прирост в 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 105 млн евро. Количество обработанных заказов составило 57,5 тыс., что на 26% превосходит прошлогодние показатели.

Самыми востребованными остаются перевозки автомобильным транспортом: за первое полугодие было обработано 45 тыс. заказов FTL (full truck load). Количество контейнерных отправлений составило 4 404 TEU (twenty-foot equivalent unit), перевозок цистернами – 2 606, а количество вагонных отправок за этот период превысило 2 500. Также AsstrA выполнила 1 616 авиаперевозок и осуществила 850 негабаритных транспортировок. Общий тоннаж всех грузов составил 2,3 млн тонн.

С начала года холдинг сконцентрировался на укреплении своих позиций на азиатском рынке и продолжал активно развивать услугу «Контейнерные поезда из Восточной Азии в СНГ и Европу».

Еще одна задача, которую ставит перед собой холдинг, - увеличение оборота в странах Востока не менее чем на 40%. Оборот AsstrА на азиатском рынке в 2016 году составил порядка 8,5 млн евро, а к концу 2017 года ожидается достигнуть оборота не менее 12 млн евро. Открытие офиса AsstrА в Стамбуле в 2016 году поспособствовало укреплению позиций компании на азиатском рынке. Если сравнивать первое полугодие 2016 с аналогичным периодом 2017 года, то можно отметить следующие показатели: заказы на перевозки по маршрутам с участием Турции показали прирост в 1,8 раз, количество клиентов из Турции увеличилось в 2,2 раза, их оборот в 2,5 раза. А количество генерируемых ими заказов увеличилось в 2,7 раз.

Помимо этого, AsstrA-Associated Traffic AG и Объединенная транспортно-логистическая компания заключили договор о реализации совместных железнодорожных перевозок по маршруту Китай–Европа–Китай. Соглашение было подписано сроком на 5 лет. Такое сотрудничество позволит совместно развивать транзитный железнодорожный сервис между Китаем и Европой через Казахстан, Россию и Республику Беларусь.

Холдинг уже более 10 лет занимается перевозками металла и металлопродукции. Профильный отдел «AsstrA Steel Logistics» предлагает экспертные решения логистических задач по перевозкам данного вида грузов, включая листовой металл, рулонную и круглую сталь, трубы, арматуру, металлокорд. За 6 месяцев 2017 года специалисты холдинга осуществили 4 126 перевозок металлов, общий вес которых составил более 137 тыс. тонн. Услуги на транспортировку металлов занимают 7% от общего объема.

С июня 2017 года компания начала оказывать комплексные логистические услуги для фармацевтической отрасли в рамках программы «AsstrA Pharma Logistics». Холдинг предоставляет сервис по перевозкам готовой продукции и сырья данной отрасли с соблюдением температурного режима, а также услуги таможенного оформления, хранения на специализированных складах, упаковки товара и его дистрибуции до конечных получателей.

«Холдинг успешно реализует выбранную стратегию, об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы клиентов о качестве выполненных заказов, а также растущие показатели. Мы продолжаем идти к намеченным целям, - говорит Дмитрий Лагун, генеральный директор холдинга AsstrA-Associated Traffic AG. – Вся наша команда постоянно работает над совершенствованием технологий, а также развитием и внедрением новых продуктов. Я благодарен сотрудникам, которые несмотря на напряженную работу в непростой рыночной ситуации на рыке, реализовывают намеченные планы и задачи, а также успевают внедрять изменения и новшества. Показатели холдинга растут не сами собой, а благодаря слаженной работе каждого сотрудника и компании в целом».