Оборот компании «Оптимальная логистика» вырос более чем на 80% в 2016 году

31 января 2017 г.

Многопрофильный логистический оператор и всероссийский таможенный представитель «Оптимальная логистика» подвел итоги 2016 года и озвучил планы на 2017-й.

Оборот компании «Оптимальная логистика» в 2016 году вырос более чем на 80% по сравнению с 2015-м, операционная прибыль увеличилась на 73%, количество заказов - на 92%.

Из всех услуг компании больше всего увеличились показатели по аутсорсингу ВЭД - более чем в 2 раза по сравнению с 2015-м. Такой рост обусловлен тем, что потребители осознали необходимость передачи закупки транспорта, логистики и услуг таможенного оформления на аутсорсинг.

Количество международных авиаперевозок за прошлый год выросло на 125%. Таких показателей удалось добиться благодаря усилению работы операционного производственного подразделения в аэропорту «Шереметьево» и открытию представительства в аэропорту «Домодедово». Также удалось значительно оптимизировать стоимость услуг благодаря членству компании в WCA (Всемирный грузовой альянс).

Объем перевезенных сборных грузов из Европы и Китая в 2016 году увеличился более чем на 70% по сравнению с 2015-м. Этому способствовали регулярность отправок сборных грузов, выдерживание сроков, а также оптимальное соотношение стоимости, сроков и сервиса доставки.

Спрос на услуги таможенного оформления увеличился: за 2016 год было оформлено 6 715 деклараций на товары, что на 60% больше, чем в 2015-м. Такой результат связан с тем, что удалось сохранить KPI, которые предполагают оформление деклараций и выпуск товаров специалистами компании в срок 3-8 часов. Также вырос спрос на предоставление клиентам юридического сопровождения в части споров с таможней. Актуальность такой услуги связана с последствиями действиями приказа ФТС России №280 от 16 февраля 2016 года.

«В 2016 году мы решили сфокусироваться на автоматизации деятельности и снижении себестоимости услуг. Нами было разработано мобильное приложение, модернизирована корпоративная информационная система для обмена данными и документами. Чтобы снизить себестоимость, помимо автоматизации мы повысили эффективность внутренних бизнес-процессов и оптимизировали взаимодействие между подразделениями. Также была выстроена система грейдов, в два раза увеличен штат коммерческого блока. Такие изменения позволили нам на 50% увеличить клиентский портфель, – отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. – На этот год у нас очень амбициозные планы. Например, ко второму кварталу будет запущена обновленная версия корпоративной информационной системы, синхронизированная с мобильным приложением и сайтом компании. По нашим оценкам, это позволит снизить себестоимость услуг на 25-40%, при этом под себестоимостью мы понимаем не только цену услуги, но и время ее сопровождения, обмена документами и данными».

В рамках стратегии развития на 2017 год компания «Оптимальная логистика» выделяет несколько географических зон: Китай, США, страны Среднего и Ближнего Востока. Такой выбор обусловлен тем, что именно там проходят самые крупные товарные потоки, а активность ВЭД устойчива. Исходя из конъюнктуры рынка, компания прогнозирует в 2017 году увеличение объемов импорта сборных грузов из Китая на 70%, а генеральных грузов – на 50%. Ожидается рост перевозок сборных грузов из стран Среднего и Ближнего Востока на 50%. Также планируется увеличение объемов международных авиаперевозок на 70%. Что касается категорий товаров, аналитики компании прогнозируют спрос на торговое и промышленное оборудование, сегменты FMCG, fashion, детские товары, а также мебель и фурнитуру.