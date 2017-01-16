С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Многопрофильный логистический оператор и всероссийский таможенный представитель «Оптимальная логистика» подвел итоги 2016 года и озвучил планы на 2017-й.
Оборот компании «Оптимальная логистика» в 2016 году вырос более чем на 80% по сравнению с 2015-м, операционная прибыль увеличилась на 73%, количество заказов - на 92%.
Из всех услуг компании больше всего увеличились показатели по аутсорсингу ВЭД - более чем в 2 раза по сравнению с 2015-м. Такой рост обусловлен тем, что потребители осознали необходимость передачи закупки транспорта, логистики и услуг таможенного оформления на аутсорсинг.
Количество международных авиаперевозок за прошлый год выросло на 125%. Таких показателей удалось добиться благодаря усилению работы операционного производственного подразделения в аэропорту «Шереметьево» и открытию представительства в аэропорту «Домодедово». Также удалось значительно оптимизировать стоимость услуг благодаря членству компании в WCA (Всемирный грузовой альянс).
Объем перевезенных сборных грузов из Европы и Китая в 2016 году увеличился более чем на 70% по сравнению с 2015-м. Этому способствовали регулярность отправок сборных грузов, выдерживание сроков, а также оптимальное соотношение стоимости, сроков и сервиса доставки.
Спрос на услуги таможенного оформления увеличился: за 2016 год было оформлено 6 715 деклараций на товары, что на 60% больше, чем в 2015-м. Такой результат связан с тем, что удалось сохранить KPI, которые предполагают оформление деклараций и выпуск товаров специалистами компании в срок 3-8 часов. Также вырос спрос на предоставление клиентам юридического сопровождения в части споров с таможней. Актуальность такой услуги связана с последствиями действиями приказа ФТС России №280 от 16 февраля 2016 года.
«В 2016 году мы решили сфокусироваться на автоматизации деятельности и снижении себестоимости услуг. Нами было разработано мобильное приложение, модернизирована корпоративная информационная система для обмена данными и документами. Чтобы снизить себестоимость, помимо автоматизации мы повысили эффективность внутренних бизнес-процессов и оптимизировали взаимодействие между подразделениями. Также была выстроена система грейдов, в два раза увеличен штат коммерческого блока. Такие изменения позволили нам на 50% увеличить клиентский портфель, – отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. – На этот год у нас очень амбициозные планы. Например, ко второму кварталу будет запущена обновленная версия корпоративной информационной системы, синхронизированная с мобильным приложением и сайтом компании. По нашим оценкам, это позволит снизить себестоимость услуг на 25-40%, при этом под себестоимостью мы понимаем не только цену услуги, но и время ее сопровождения, обмена документами и данными».
В рамках стратегии развития на 2017 год компания «Оптимальная логистика» выделяет несколько географических зон: Китай, США, страны Среднего и Ближнего Востока. Такой выбор обусловлен тем, что именно там проходят самые крупные товарные потоки, а активность ВЭД устойчива. Исходя из конъюнктуры рынка, компания прогнозирует в 2017 году увеличение объемов импорта сборных грузов из Китая на 70%, а генеральных грузов – на 50%. Ожидается рост перевозок сборных грузов из стран Среднего и Ближнего Востока на 50%. Также планируется увеличение объемов международных авиаперевозок на 70%. Что касается категорий товаров, аналитики компании прогнозируют спрос на торговое и промышленное оборудование, сегменты FMCG, fashion, детские товары, а также мебель и фурнитуру.