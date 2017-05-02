Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» является официальным дилером и представляет на рынке оборудование для погрузо-разгрузочных работ (доклевеллеры, докшелтеры, ножницевидные лифты) и промышленные ворота производства «LOADING SYSTEMS» (Нидерланды).
OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» осуществляет поставку, монтаж, сервисное обслуживание и ремонт докового оборудования. Мы готовы включиться в работу на стадии проекта т.к. своевременное и грамотное внесение необходимого технического задания в рабочую документацию избавит заказчика и ген. подрядчика от возможных изменений на стадии строительства, которые влекут за собой финансовые затраты не заложенные в смету строительства.
Уже на стадии проекта необходимо заложить тип оборудования для погрузо-разгрузочных доков исходя из ключевых моментов: Тип транспорта, температура внутри склада, интенсивность грузооборота, место для маневрирования транспорта при парковке, вес груза и способ загрузки транспорта, техника используемая при работе. Необходимо учесть все, что бы решение выполняло поставленную изначально задачу.
Описание и подробные технические характеристики вышеперечисленного оборудования Вы можете найти на сайте в соответствующих разделах. Свяжитесь с нами и мы ответим на интересующие Вас вопросы. OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» подберет решение именно для Вашего проекта.
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