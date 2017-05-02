Оборудование для погрузо-разгрузочных доков, промышленные ворота

16 мая 2017 г.





OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» является официальным дилером и представляет на рынке оборудование для погрузо-разгрузочных работ (доклевеллеры, докшелтеры, ножницевидные лифты) и промышленные ворота производства «LOADING SYSTEMS» (Нидерланды).





OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» осуществляет поставку, монтаж, сервисное обслуживание и ремонт докового оборудования. Мы готовы включиться в работу на стадии проекта т.к. своевременное и грамотное внесение необходимого технического задания в рабочую документацию избавит заказчика и ген. подрядчика от возможных изменений на стадии строительства, которые влекут за собой финансовые затраты не заложенные в смету строительства.

Уже на стадии проекта необходимо заложить тип оборудования для погрузо-разгрузочных доков исходя из ключевых моментов: Тип транспорта, температура внутри склада, интенсивность грузооборота, место для маневрирования транспорта при парковке, вес груза и способ загрузки транспорта, техника используемая при работе. Необходимо учесть все, что бы решение выполняло поставленную изначально задачу.

Описание и подробные технические характеристики вышеперечисленного оборудования Вы можете найти на сайте в соответствующих разделах. Свяжитесь с нами и мы ответим на интересующие Вас вопросы. OOO «ЛОАДИНГ ДОКС» подберет решение именно для Вашего проекта.

ООО "ЛОАДИНГ ДОКС"

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