Обзор складов индивидуального хранения в России

27 марта 2017 г.

Компания Skladman USG провела исследование российского рынка складов индивидуального хранения.

«Рынок услуг для индивидуального хранения в России еще очень молод – первые склады подобного формата появились в Москве в 2009 г., когда на рынок вышли сразу 2 оператора. Его развитие крайне неравномерно – складские комплексы профессиональных сетевых операторов сосредоточены на территориях Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как в регионах присутствуют единичные проекты в городах – «миллионниках», – комментирует Евгений Нумеров, управляющих директор, партнер Skladman USG.

Москва и Санкт-Петербург

В 2016 г. в московском регионе действовало 49 складских комплекса формата self storage. В Санкт-Петербурге в 2016 г. было представлено 9 комплексов формата self storage.

Обеспеченность складами формата self storage в Москве на конец 2016 г. оценивалась в 9.0 кв.м. на 1000 чел. Обеспеченность этими же складами в целом по России на конец 2016 г., по оценкам Skladman USG, составляла 1.0 кв.м. на 1000 чел.

На сегодняшний день на рынке Москвы присутствует 17 операторов. В Санкт-Петербурге работает 5 компаний, в т.ч. 2 оператора из Москвы. Международные сетевые операторы на рынке России не представлены.

80% клиентов складов формата self storage составляют физические лица, 20% клиентов – юридические лица.

Средние ставки аренды на помещения self-storage в Москве, на начало 2016 г., находились в диапазоне 1334-1690 руб. за кв. м месяц. Ставки аренды в Санкт-Петербурге, в среднем, составляли 1150 руб. за кв. м в месяц.

Табл. 1. Крупнейшие профессиональные операторы складов формата self storage в России

Бренд Склады в Москве Склады в СПб Склады всего 1. Mobius* 6 2 9 2. Складовка 7 7 3. Самосклад 5 5 4. RedBoxCo 3 2 5 5. City-Box 4 4 6. SafeSpace 4 4 7. RentaBox 4 4 8. Homesklad 3 3 9. МойSafe 3 3 10. NordBox 3 3 11. ВашStorage 2 2 12. ИнБокс 2 2 13. BlackBoxes 1 1 14. МойСклад 1 1 15. Надежное место 1 1 16. Кладовая №1 1 1 17. Голден склад 1 1 18. ПриватСклад 1 1 19. КладовкиПлюс** 1 1 20. МиниСклад 1 1 Всего: 49 9 59

*Один склад компании Mobius расположен в Казани

**Склад компании КладовкиПлюс расположен в Подольске, МО

Ситуация в России

Единичные складские комплексы индивидуального хранения присутствуют в следующих регионах:

Казань: 1 комплекс московского сетевого оператора Mobius

Пермь: 2 комплекса индивидуального хранения ( InBox и Свободная площадь). Стоимость аренды индивидуального бокса в комплексе Свободная площадь – от 600 до 1500 руб. в месяц. Маркетинг компании предлагает, в т.ч., совместную аренду (с друзьями или несколькими семьями) одного индивидуального отсека.

Екатеринбург: услуги предоставляются в качестве дополнительной опции в больших складских комплексах, логистических центрах или мувинговыми компаниями.

Красноярск: 1 комплекс индивидуального хранения (ВашСклад).

Тюмень: 1 складской комплекс индивидуального хранения (Домосклад).

Показатели обеспеченности складами self storage в целом по стране на порядок меньше московских, что свидетельствует о почти полном отсутствии предложения подобных услуг и наличии свободного пространства для развития нового вида бизнеса.

Выводы

Лидеры рынка Москвы и Санкт-Петербурга действуют по модели развития западных операторов – увеличивают численность своих объектов, «захватывая» большую целевую аудиторию и снижая расходы за счет «эффекта масштабов». В дальнейшем наиболее качественные сетевые портфели могут быть проданы западным глобальным операторам или стратегическим инвесторам.

Рынок складов формата self storage в регионах только начал развиваться. Региональное распространение отрасли услуг по индивидуальному хранению имущества требует тщательной оценки рисков, наличия опытного менеджмента или консультанта на этапе оценки инвестиционной привлекательности проектов, а также наличия стратегического партнерства как на уровне инвесторов, так на уровне локальных игроков местного рынка.