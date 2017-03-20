21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
Компания Skladman USG провела исследование российского рынка складов индивидуального хранения.
«Рынок услуг для индивидуального хранения в России еще очень молод – первые склады подобного формата появились в Москве в 2009 г., когда на рынок вышли сразу 2 оператора. Его развитие крайне неравномерно – складские комплексы профессиональных сетевых операторов сосредоточены на территориях Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как в регионах присутствуют единичные проекты в городах – «миллионниках», – комментирует Евгений Нумеров, управляющих директор, партнер Skladman USG.
Москва и Санкт-Петербург
В 2016 г. в московском регионе действовало 49 складских комплекса формата self storage. В Санкт-Петербурге в 2016 г. было представлено 9 комплексов формата self storage.
Обеспеченность складами формата self storage в Москве на конец 2016 г. оценивалась в 9.0 кв.м. на 1000 чел. Обеспеченность этими же складами в целом по России на конец 2016 г., по оценкам Skladman USG, составляла 1.0 кв.м. на 1000 чел.
На сегодняшний день на рынке Москвы присутствует 17 операторов. В Санкт-Петербурге работает 5 компаний, в т.ч. 2 оператора из Москвы. Международные сетевые операторы на рынке России не представлены.
80% клиентов складов формата self storage составляют физические лица, 20% клиентов – юридические лица.
Средние ставки аренды на помещения self-storage в Москве, на начало 2016 г., находились в диапазоне 1334-1690 руб. за кв. м месяц. Ставки аренды в Санкт-Петербурге, в среднем, составляли 1150 руб. за кв. м в месяц.
Табл. 1. Крупнейшие профессиональные операторы складов формата self storage в России
|
|
Бренд
|
Склады в Москве
|
Склады в СПб
|
Склады всего
|
1.
|
Mobius*
|
6
|
2
|
9
|
2.
|
Складовка
|
7
|
|
7
|
3.
|
Самосклад
|
5
|
|
5
|
4.
|
RedBoxCo
|
3
|
2
|
5
|
5.
|
City-Box
|
4
|
|
4
|
6.
|
SafeSpace
|
4
|
|
4
|
7.
|
RentaBox
|
4
|
|
4
|
8.
|
Homesklad
|
3
|
|
3
|
9.
|
МойSafe
|
3
|
|
3
|
10.
|
NordBox
|
|
3
|
3
|
11.
|
ВашStorage
|
2
|
|
2
|
12.
|
ИнБокс
|
2
|
|
2
|
13.
|
BlackBoxes
|
|
1
|
1
|
14.
|
МойСклад
|
1
|
|
1
|
15.
|
Надежное место
|
1
|
|
1
|
16.
|
Кладовая №1
|
1
|
|
1
|
17.
|
Голден склад
|
1
|
|
1
|
18.
|
ПриватСклад
|
|
1
|
1
|
19.
|
КладовкиПлюс**
|
1
|
|
1
|
20.
|
МиниСклад
|
1
|
|
1
|
|
Всего:
|
49
|
9
|
59
*Один склад компании Mobius расположен в Казани
**Склад компании КладовкиПлюс расположен в Подольске, МО
Ситуация в России
Единичные складские комплексы индивидуального хранения присутствуют в следующих регионах:
Показатели обеспеченности складами self storage в целом по стране на порядок меньше московских, что свидетельствует о почти полном отсутствии предложения подобных услуг и наличии свободного пространства для развития нового вида бизнеса.
Выводы
Лидеры рынка Москвы и Санкт-Петербурга действуют по модели развития западных операторов – увеличивают численность своих объектов, «захватывая» большую целевую аудиторию и снижая расходы за счет «эффекта масштабов». В дальнейшем наиболее качественные сетевые портфели могут быть проданы западным глобальным операторам или стратегическим инвесторам.
Рынок складов формата self storage в регионах только начал развиваться. Региональное распространение отрасли услуг по индивидуальному хранению имущества требует тщательной оценки рисков, наличия опытного менеджмента или консультанта на этапе оценки инвестиционной привлекательности проектов, а также наличия стратегического партнерства как на уровне инвесторов, так на уровне локальных игроков местного рынка.