«Очаковская Логистическая Компания» запустила сервис «Личный кабинет» на официальном сайте компании

27 июля 2017 г.

«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») спешит поделиться радостной новостью: специально для клиентов нашей компании мы разработали сервис «Личный кабинет» на официальном сайте компании.

Новый сервис позволит обеспечить максимальную эффективность в работе. Спектр задач, решаемых с помощью «Личного кабинета», достаточно широк. Сервис позволит просматривать историю всех оформленных ранее заявок и перевозимых грузов, с их статусами и деталями, отслеживать все счета и документы, новые акции и специальные предложения, а также много другой полезной для работы информации, доступной только для авторизованных пользователей.

Одной же из основных задач, решаемых с помощью сервиса, станет оформление заявки на доставку грузов в режиме реального времени. Форма заполнения заявки стала удобней и позволит с легкостью и без особых усилий сделать заказ на услуги доставки. Также появилась возможность печати паллетных этикеток непосредственно с сайта.

На данный момент также запущен сервис по отслеживанию статусов грузов, которым могут пользоваться как зарегистрированные пользователи, так и посетители сайта без авторизации. Для этого нужно знать только номер груза, который предоставляется клиенту сразу после оформления заявки.

Оба сервиса разработаны в рамках общей маркетинговой стратегии компании и направлены на упрощение и оптимизацию сотрудничества с «Очаковской Логистической Компанией».

«Личный кабинет» стал очередным витком развития нашего сайта и компании в целом. Мы разрабатывали данный сервис, основываясь на просьбах и пожеланиях наших постоянных партнеров, стараясь учесть все запросы и сделать его максимально удобным и простым в работе. «Личный кабинет» станет отличным помощником и расширит возможности наших клиентов, обеспечивая мобильность и высокую продуктивность, позволит экономить время, которое ранее уходило на различные запросы менеджерам «О.Л.К.», ведь теперь всю необходимую информацию можно узнать самостоятельно на официальном сайте компании, пройдя процедуру авторизации», - прокомментировал директор по развитию «Очаковской Логистической» Вячеслав Филимонов.

Для того, чтобы узнать подробности процедуры регистрации и авторизации в личном кабинете на официальном сайте компании, а также все возможности нового сервиса, свяжитесь с менеджерами «Очаковской Логистической Компании».