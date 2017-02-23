Офис adidas Group и Академия adidas в Москве сертифицированы по стандарту LEED с рейтингом Silver

15 марта 2017 г.

Международный консультант JLL завершил процесс сертификации площадей в проекте The Home of Sport – российской штаб-квартире одного из крупнейших международных производителей спортивной обуви, одежды и инвентаря, компании adidas Group. Офисные площади и Академия adidas (совокупно 11,6 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы» были высоко оценены экспертами и получили рейтинг Silver по международному экологическому стандарту LEED.

The Home of Sport («Дом спорта») в Москве – одно из крупнейших и инновационных представительств adidas Group в мире. В проект сертификации вошло современное офисное пространство класса А и специализированная Академия adidas, в которой проводятся тренинги личностного роста и сбалансированной жизни со спортивной составляющей. Официальное открытие объекта состоялось 25 августа 2016 года.

Глобальная политика adidas Group предусматривает экологическую оценку всех новых объектов компании по стандарту LEED. Привлекательность сертификации объектов недвижимости по LEED обусловливается значительной экономией расходов на эксплуатацию, энерго- и водные ресурсы, широкой распространенностью данного стандарта в мире. При реализации проекта adidas Group в «Крылатских Холмах» учитывались все требования, предъявляемые к современным энергоэффективным зданиям. Особое внимание было уделено экономии электроэнергии и воды, освещению и комфортным условиям работы сотрудников компании.

Ксения Агапова, руководитель направления экологических инноваций компании JLL, комментирует: «Проект adidas Group – это один из уникальных примеров в сфере “зеленого” девелопмента на российском рынке, в котором сочетаются площади разных профилей. В последнее время мы видим возрастающий спрос на экологическую сертификацию объектов недвижимости. Особое внимание вопросам эко-девелопмента уделяют международные клиенты, осознающие важность соблюдения экологических норм и стандартов в строительстве и в современном бизнесе в целом. В проекте сертификации для adidas Group были реализованы такие инновационные решения, как водосберегающая сантехника, светодиодное освещение и управление при помощи датчиков DALI, отделочные материалы с содержанием вторичного сырья, энергоэффективное оборудование, велосипедные парковки и душевые. В результате площади в The Home of Sport получили высокие рейтинги LEED по всем основным категориям».

Команда проекта сертификации включала в себя специалистов JLL в сферах управления проектами и экологической сертификации, генерального подрядчика Pridex и проектировщика ABD architects.