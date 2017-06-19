Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») расширяет географию доставки из города Воронеж и запускает новое направление для данного региона – распределительные центры (РЦ) «Бэст Прайс».
Ранее доставка из Воронежа осуществлялась в РЦ следующих торговых сетей: «Ашан», «Тандер», X5 Retail Group.
«Бэст Прайс» - управляющая компания активно развивающейся сети магазинов FixPrice, работающих в формате «фиксированных цен». FixPrice сегодня – это более 2250 магазинов, более 600 населенных пунктов и 64 субъектов РФ присутствия сети, 7 распределительных центров (в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве (Внуково), Новосибирске, Санкт-Петербурге).
Для Воронежа доступен комплекс услуг – как по транспортной, так и по складской логистике: доставка «терминал-терминал», доставка «от двери до двери», доставка сборных грузов в торговые сети, погрузо-разгрузочные работы, ответственное хранение, комплектация заказов по заявке, инвентаризация и многое другое.