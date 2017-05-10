Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») открывает доставку в распределительный центр (РЦ) X5 Retail Group в Екатеринбурге.
Открытие РЦ в Екатеринбурге станет продолжением развития логистической сети ритейлера на Урале, о которой ранее заявляла компания. Так, в мае текущего года уже был открыт распределительный центр X5 Retail Group в Перми. Адрес нового РЦ в Екатеринбурге: Свердловская обл., Екатеринбург, восточнее п. Кольцово.
«О.Л.К.» при доставке в распределительные центры X5 Retail Group предлагает ряд логистических услуг: забор от адреса грузоотправителя, доставка паллетами, доставка сборных грузов от 1 кг, доставка до адреса грузополучателя, возврат сопроводительной документации, ответственное хранение, комплектация заказов по заявке, маркировка, дополнительная упаковка, а также другие услуги доставки и складской обработки грузов.
«Мы стремимся идти в ногу со временем, реагируя не только на основные изменения и тренды рынка логистических услуг, но и на каждый частный запрос наших клиентов, как действующих, так и потенциальных», - прокомментировал директор по развитию «Очаковской Логистической Компании» Вячеслав Филимонов.
Открывая новые направления доставки, «О.Л.К.» не только расширяет географию предоставляемых услуг, но и предлагает выгодные условия сотрудничества, включая специальные предложения по доставке в федеральные и локальные торговые сети (X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит», «Ленту», «Дикси», сеть магазинов «Верный», Fix Price).