«О.Л.К.» открывает доставку в РЦ X5 Retail Group в Екатеринбурге

7 июня 2017 г.

«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») открывает доставку в распределительный центр (РЦ) X5 Retail Group в Екатеринбурге.

Открытие РЦ в Екатеринбурге станет продолжением развития логистической сети ритейлера на Урале, о которой ранее заявляла компания. Так, в мае текущего года уже был открыт распределительный центр X5 Retail Group в Перми. Адрес нового РЦ в Екатеринбурге: Свердловская обл., Екатеринбург, восточнее п. Кольцово.

«О.Л.К.» при доставке в распределительные центры X5 Retail Group предлагает ряд логистических услуг: забор от адреса грузоотправителя, доставка паллетами, доставка сборных грузов от 1 кг, доставка до адреса грузополучателя, возврат сопроводительной документации, ответственное хранение, комплектация заказов по заявке, маркировка, дополнительная упаковка, а также другие услуги доставки и складской обработки грузов.

«Мы стремимся идти в ногу со временем, реагируя не только на основные изменения и тренды рынка логистических услуг, но и на каждый частный запрос наших клиентов, как действующих, так и потенциальных», - прокомментировал директор по развитию «Очаковской Логистической Компании» Вячеслав Филимонов.

Открывая новые направления доставки, «О.Л.К.» не только расширяет географию предоставляемых услуг, но и предлагает выгодные условия сотрудничества, включая специальные предложения по доставке в федеральные и локальные торговые сети (X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит», «Ленту», «Дикси», сеть магазинов «Верный», Fix Price).