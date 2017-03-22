«О.Л.К.» расширяет складские площади в Москве и запускает ряд новых услуг

7 апреля 2017 г.

«Очаковская Логистическая Компания» («О.Л.К.») переезжает на новый склад, увеличивая при этом общую площадь складских помещений, а также вводит ряд услуг по складской логистике.

Совсем скоро терминал «Очаковской Логистической Компании» переезжает на новое место. С 19 апреля 2017 года нас можно будет найти по адресу г. Москва, п. Марушкинское, вблизи д. Шарапово, складской комплекс №8. Новый комплекс имеет удобный подъезд с Киевского, Боровского и Минского шоссе.

Современный склад класса А отвечает всем необходимым нормам и требованиям, оборудован современной техникой и автоматизированной системой управления складскими процессами (WMS), оснащен мезонином, имеет 9 погрузо-разгрузочных ворот для крупнотоннажного, среднетоннажного и малотоннажного транспорта, оборудованных докшелтерами и доклевеллерами.

Таким образом, новый складской комплекс позволит оптимизировать и качественно улучшить работу по всем направлениям оказываемых услуг: прием и отгрузка, хранение и комплектация, складская обработка грузов.

Также были запущены новые и усовершенствованы некоторые действующие услуги складской логистики: кросс-докинг, пересчет состава грузового места, стикерование грузового места, изготовление метроюнитов, выбраковка.

Кроме того, на данный момент действует специальное предложение на услуги ответственного хранения.

«Причиной смены складского комплекса послужил ряд событий. Во-первых, производственных мощностей старого склада катастрофически не хватало несмотря на то, что мы расширяли склад в феврале 2016 года. Во-вторых, комплекс складских услуг пополнился новыми, требующими более современной техники и технологий, - поделился генеральный директор «О.Л.К.» Владимир Криворучко. - «Очаковская Логистическая Компания», как 3PL провайдер, просто обязана идти в ногу со временем, следуя современным веяниям и трендам рынка логистических услуг, предоставляя клиентам только качественные услуги и оказывая лучший сервис».