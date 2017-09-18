Omnicomm Online снижает расходы нижегородских фермеров

31 октября 2017 г.

Внедрение спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online на автопарк компании «Агрофирма «Мяском» позволило на 30% сократить транспортные расходы.

«Агрофирма «Мяском» владеет животноводческим комплексом в Лысковском районе Нижегородской области, рассчитанного на 1, 2 голов дойного стада. Высокое качество продукции и прибыльность предприятия обеспечивается применением самых современных технологий на производстве, при обработке сельхозугодий, а также в автопарке агрокомплекса, представленного сельскохозяйственной и другими видами техники . Чтобы снизить затраты на его содержание, упростить процедуру контроля выполняемых работ, улучшить логистику, компания успешно внедряет систему спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. Оснащение техники терминалами и датчиками уровня топлива началось в 2013 году и проходило в несколько этапов. Проект реализует партнер Omnicomm в Нижнем Новгороде Oмникомм Авто.

Комментируя внедрение, главный механик ООО «Агрофирма «Мяском» Михаил Суворов отметил:

«Деятельность нашего предприятия неразрывно связана с эксплуатацией разного вида техники, с помощью которой обеспечивается надлежащий уход за сельхозугодиями. Поэтому для нас было важно, чтобы автопарк использовался рационально с точки зрения экономии топлива, затрат на рабочую силу, амортизации. При этом стояла необходимость контролировать объем и качество работ, производимых на полях, в режиме реального времени. Для этого мы решили оснастить наш автопарк системой мониторинга транспорта Omnicomm Online».

На сегодняшний день спутниковым мониторингом транспорта оборудовано 50 процентов автопарка — это 32 единицы различной техники, включая грузовые автомобили и автобусы. По подсчетам руководства «Агрофирмы «Мяском», использование Omnicomm Online позволило сэкономить топливные расходы на 30 процентов — с внедрением решения они списываются не по нормативу, как было раньше, а по фактическому потреблению. Наряду с этим достигнут ряд других важных задач.

«На экране монитора мы видим как эксплуатируется наша техника, где она находится, какой объем топлива потребляет, насколько эффективно используется, отслеживаем каждый обработанный гектар и качество работ, простои машин, контролируем дисциплину водителей. За 4 года заметно улучшили логистику. Для современных агропромышленных предприятий спутниковый мониторинг Omnicomm Online является незаменимым помощником, который решает целый комплекс вопросов с наименьшими затратами и позволяет вовремя реагировать на те или иные проблемы. Оценив его эффективность и удобство, мы планируем оснастить системой весь автопарк предприятия», - добавил Михаил Суворов.

«Внедрение спутникового мониторинга в автопарках фермерских предприятий полного цикла становится обычной практикой. Фермерские хозяйства развиваются, задействуются большие площади для сельхозугодий, требующие обработки и ухода с помощью большого количества сельскохозяйственной и другой техники. Становится целесообразным применять новые технологии для централизованного контроля автопарков, расхода топлива, объема и качества работ, построения грамотных логистических процессов — это более эффективно в сравнении с привлечением человеческих ресурсов. Система спутникового мониторинга Omnicomm Online это успешно доказывает, - отметил генеральный директор Omnicomm Борис Паньков.