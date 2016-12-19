«Online & Offline Retail 2017»: готовимся к весеннему фестивалю ритейла уже зимой!

27 декабря 2016 г.

ПЛАС-Форум «Online & Offline Retail 2017» пройдет в Москве 18–19 апреля 2017 года. Мероприятие, которое проводят журналы «Retail & Loyalty» и «ПЛАС», является одним из ключевых событий для ритейла и e-commerce в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодный форум собирает на своей площадке свыше 1000 профессионалов, большая часть из которых – владельцы бизнеса и топ-менеджеры.

Форум «Online & Offline Retail 2017» будет в первую очередь посвящен анализу перспектив развития розничной индустрии и рынка электронной коммерции в России и за ее пределами. Список участников Форума 2017 года продолжает пополняться новыми российскими и зарубежными именами, и на данный момент свое участие уже подтвердили такие лидеры рынка, как United Card Services, Newland EMEA, BioLink, Sweet Card, Tiendeo, ЛанитОмни, SFour, Ладон-Н, ПИЛОТ, Dataphone и др.

Формат мероприятия предусматривает проведение конференции, круглых столов и выставки современных технологий в ритейле. Учитывая постоянно меняющуюся экономическую конъюнктуру розничного рынка, оргкомитет приглашает представителей индустрии поделиться своим опытом реализации успешных кейсов, а также выступить с докладами по наиболее актуальным темам, среди которых:

• Сети и поставщики в новых условиях: первые результаты поправок в Закон о торговле.

• Бизнес торговых сетей в условиях new normal. Битва за трафик, средний чек и репертуар чека.

• Трансграничная и внутренняя онлайн-торговля в России. Проблемы честной конкуренции и госрегулирование.

• Логистика и фулфилмент для интернет-магазинов: актуальные вопросы и их решения.

• Программы лояльности в современном ритейле. Мобильные приложения и агрегаторы карт.

• Новый покупатель и новый маркетинг: концепции, решения, кейсы.

• Мобильные платежи в ритейле. Роль телеком-операторов. Apple Pay и Samsung Pay в ритейле: первые итоги.

• POS-оборудование и кассовые решения. 54-Ф3 в действии: онлайн-фискализация набирает обороты.

• IT в ритейле: от CRM до биометрии. Концентрируемся на бизнес-целях.

• … многие другие.

Параллельно с конференцией будет работать ежегодная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний. Участие в выставке дает уникальные возможности для экспонентов, т.к. делегаты ПЛАС-Форумов являются представителями целевой аудиторией, реально заинтересованной в получении самой свежей информации о тенденциях рынка и установлении долгосрочных и эффективных деловых связей.

Напоминаем, что выставка ПЛАС-Форума – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного формата участия. Так, среди участников прошедшего в 2016 году ПЛАС-Форума «Online & Offline Retail» были представители лидеров рынка как METRO, АШАН, X5 Retail Group, «Азбука Вкуса», М.Видео, «Техносила», Media Markt, «Юлмарт», «Эльдорадо», Л’Этуаль, «Связной», «Евросеть», «Детский Мир», Otto Group, Почта России, KupiVip, «Иль Де Ботэ», Leroy Merlin, Газпром нефть, «Кружка», представители малого и среднего ритейла, телеком-операторы, логистические компании, банки и, разумеется, производители и поставщики товаров FMCG.

Следите за нашими новостями на информационном портале Retail-Loyalty.org и официальном сайте мероприятия PLUS-forum.com, где вы сможете получить более подробную информацию об апрельском ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail 2017» и пройти регистрацию.