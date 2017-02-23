«Online&Offline Retail 2017» – до апрельского ПЛАС-Форума осталось чуть больше месяца!

10 марта 2017 г.

Форум «Online & Offline Retail 2017», который пройдет 18–19 апреля 2017 года в московском КВЦ «Сокольники», стремительно приближается – до мероприятия осталось чуть больше месяца! Наиболее ожидаемое событие розничной индустрии и электронной коммерции в России и СНГ соберет самых признанных российских и международных экспертов, которые познакомят участников с последними тенденциями в развитии офлайн- и онлайн-ритейла, расскажут о собственных бизнес-кейсах и поделятся накопленным опытом.

Спикер VIP-сессии Эдуард Остроброд (Вице-президент корпорации SELA) и Роберт Илиясон (основатель первого в мире магазина без персонала Näraffär) приглашают участников на Форум:

«Сейчас особенно интересное время для поиска новых возможностей, ведь любой кризис дает нам большой шанс, и главное – заметить его, - заявил Эдуард Остроброд. – На Форуме компании поделятся конкретными идеями, достижениями и наработками. Вы как минимум вдохновитесь, как максимум – сможете их использовать!»

«Я расскажу о модели розничного магазина без обслуживающего персонала, о мобильном ритейле, о том, как все это повлияет на ваш бизнес даже скорее, чем вы можете предположить. Надеюсь на встречу с вами в Москве 18-19 апреля!» - с таким заявление обратился Роберт Илиясон к участникам Форума. Он примет участие в сессии «Сетевой офлайн-ритейл: стратегия и тактика успешного развития бизнеса».

Программа форума продолжает наполняться новыми ключевыми спикерами. Так, к участию в сессии, посвященной 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» приглашен Начальник Управления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин.

К нему присоединятся:

- Александр Тупицын, Заместитель генерального директора по техническому развитию ООО «Такском», с презентацией «ОФД для ритейла. От онлайн-регистрации до аналитики продаж».

- Алексей Краснопольский, Директор по продукту «Первый ОФД», с темой «Переход на онлайн-кассы с Первым ОФД – успешные кейсы»

Очень насыщенной обещает стать сессия «Технологии и ритейл. Инвестиции в IT как требование сегодняшнего дня», на ней запланированы следующие выступления:

- Сергей Очеретин, директор управления информационных технологий Burger King и Александр Дремин, генеральный директор "Прософт-Биометрикс", выступят перед слушателями с темой «Применение биометрии по венам ладоней для учета рабочего времени персонала в сети ресторанов BurgerKing».

- Денис Алексеев, директор по продажам BioLink Solutions, расскажет про автоматическое планирование и учет рабочего времени в ритейле,

В сессии «Лояльность и маркетинг в современном ритейле: переоценка ценностей» выступят:

- Грудцына Алена, руководитель отдела продаж Лояльность и Ритейл ISBC, поделится взглядом на тенденции развития систем лояльности в ритейле со стороны производителя смарт-карт,

- Владимир Кононов, руководитель блока продажи и маркетинг компании UCS, выступит с докладом «Современные технологии для Программ лояльности. Перспективы на будущее».

К программе Форума также присоединились:

- Андрей Макаров, директор департамента маркетинга финансовых услуг ПАО «МТС», с презентацией «Оплата телефоном – опыт и решения от МТС»

- Григорий Четий, директор по продажам компании IBS, с темой «Проблемы вывода на ИТ аутсорсинг. Правильная последовательность - залог успешной реализации»

- Владимир Комиссаров, коммерческий директор компании DEAC с выступлением «На пороге 4-ой промышленной революции – работа с данными сегодня для завтра».

Круг компаний-участников Форума продолжает пополняться новыми российскими и зарубежными именами. Так, к Главными спонсорам мероприятия присоединились компании INPAS, TradeEase, Verifone, МТС, Фирма “1C”, Moneta.Ru, СКБ Контур и Пульс.

Партнерами стали компании DORS, ibox, IML, Market Music, Visiobox, Гамма Центр, МТТ, Giesecke & Devrient.

Параллельно с конференцией на площадке Форума будет работать представительная ежегодная выставка решений, специализированного оборудования, технологий и сервисов ведущих российских и зарубежных компаний и банков.

Обратите внимание! По традиции участие в Форуме является бесплатным для сотрудников торговых сетей, интернет-магазинов, авиакомпаний, туроператоров, компаний АЗК, производителей FMCG, предприятий HoReCa и госструктур.

Для сотрудников банков и небанковских кредитных организаций (НКО), консалтинговых агентств, IT-интеграторов, поставщиков решений, услуг и оборудования и пр. стоимость будет составлять 24 900 рублей.

Спешите зарегистрироваться на нашем портале в качестве участника, спонсора или партнера, а если вы хотите выступить с докладом на конференции, сообщите нам об этом по адресу: konstantin@plusworld.ru / тел.: +7 495 961 1065 (зам. председателя Оргкомитета Константин Гризов) или заполните соответствующую форму на сайте.

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Будем рады встрече с Вами на Форуме!

Также обновления ПЛАС-Форума доступны по основному хештегу #retailmoscow