Online&Offline Retail 2017 набирает обороты

11 января 2017 г.

Сегодня объявлена программа «Online & Offline Retail 2017», которая будет в первую очередь посвящена анализу перспектив развития розничной индустрии и рынку электронной коммерции в России и за ее пределами. Формат мероприятия предусматривает проведение конференции, круглых столов и выставки современных технологий в ритейле. Программа конференции разделена на 9 сессий:

• I сессия. Ритейл 2017: бизнес в современных реалиях. Успешные кейсы. Взгляды ТОП-менеджеров и стратегов;

• II сессия. Сетевой офлайн-ритейл: стратегия и тактика успешного развития бизнеса;

• III сессия. 54-ФЗ: Из «облаков» – на землю;

• IV сессия. Технологии и ритейл. Инвестиции в IT как требование сегодняшнего дня;

• V сессия. Лояльность и маркетинг в современном ритейле: переоценка ценностей;

• VI сессия. Круглый стол на тему: "E-commerce: как выжить в современных условиях. Антология позиций всех участников рынка – от маркетплейсов до ведущих логистических структур";

• VII сессия. Управление цепочками поставок, фулфилмент и логистика. Основы успеха;

• VIII сессия. Инновации – «альфа» и «омега» ритейла. Реальные кейсы высоких технологий в онлайне и офлайне;

• IX сессия. Безопасность в современном ритейле.

Свое выступление на конференции уже подтвердили Роберт Ильясон (основатель сети Näraffar, консультант Wheelys cafe), Венсан Жанти (генеральный директор Леруа Мерлен), Константин Надеждин (Генеральный директор Familia), Игорь Гусев (Генеральный директор La Redoute), Сергей Малышев (заместитель генерального директора «Почта России»), Дмитрий Добрянский (директор по продажам Wrigley Россия), Ольга Глебова (Руководитель департамента маркетинга Зельгрос), Игорь Колынин (директор по маркетингу СТД “Петрович”), Наталья Моржова (заместитель директора департамента GfK), Максим Захир (Генеральный директор Ланит Омни) и многие другие.

Список компаний-участников Форума продолжает пополняться новыми российскими и зарубежными именами. Главными спонсорами мероприятия стали United Card Services, Newland EMEA и BioLink. Партнерами выступят Sweet Card, Tiendeo, ЛанитОмни, SFour, Ладон-Н, ПИЛОТ, Dataphone, НБК Трейд, Рукард, OFD.ru и Taxcom.

Параллельно с конференцией будет работать ежегодная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний. Участие в выставке дает уникальные возможности для экспонентов, т.к. делегаты ПЛАС-Форумов являются представителями целевой аудиторией, реально заинтересованной в получении самой свежей информации о тенденциях рынка и установлении долгосрочных и эффективных деловых связей.

ПЛАС-Форума – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного формата участия. Среди участников «Online&Offline Retail 2016» были представители таких лидеров рынка как METRO, АШАН, X5 Retail Group, «Азбука Вкуса», М.Видео, «Техносила», Media Markt, «Юлмарт», «Эльдорадо», Л’Этуаль, «Связной», «Евросеть», «Детский Мир», Otto Group, Почта России, KupiVip, «Иль Де Ботэ», Leroy Merlin, Газпром нефть, «Кружка», представители малого и среднего ритейла, телеком-операторы, логистические компании, банки и, разумеется, производители и поставщики товаров FMCG.