«Оптимальная логистика» открыла офис во Владивостоке

4 мая 2017 г.

В апреле 2017 года начал работу 7-ой операционный офис многопрофильного логистического оператора и всероссийского таможенного представителя «Оптимальная логистика». Офис расположен по адресу ул. Стрельникова, 5.

Новый офис компании находится недалеко от Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в зоне действия Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Основная задача подразделения - оказание качественного сервиса услуг по таможенному оформлению и транспортировке грузов, следующих в РФ преимущественно через восточные ворота.

Логистический оператор уже давно работает в этом регионе, а сейчас собирается укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Раньше компания осуществляла услуги внутри таможенного транзита до мест оформления в центре страны. Открытие подразделения позволит сотрудникам исполнять и контролировать все необходимые процедуры на месте. К концу 2017 года компания планирует осуществлять до 40% контейнерных перевозок через Дальний Восток.

«Владивосток является главными вратами для трансграничной торговли с основными странами - импортерами РФ, а с некоторых пор – это еще и свободная экономическая зона. Импортная логистика региона имеет ряд преимуществ для грузов, следующих из Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Это оптимальные сроки доставки, удобные и прогнозируемые маршруты транспортировки. Например, порт Восточный является самым глубоководным на Дальнем Востоке, у него круглогодичная навигация, а расположен он всего в 20 км от Находки – конечной точки Транссибирской магистрали. Все эти преимущества повлияли на наше решение об открытии нового офиса, – говорит генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. –Мы, как многопрофильный логистический оператор, обязаны предоставлять вариативность маршрутов. Например, срок мультимодальных перевозок из Китая через Прибалтику или Финляндию составляет 45-55 суток, а через Дальний Восток – от 27 до 35 суток. Таким образом, клиенты имеют возможность выбрать подходящие для себя параметры доставки груза».

«Оптимальная логистика» делает акцент на развитии логистических маршрутов доставки грузов из Китая, как ключевого игрока региона, на который приходится 25,1% от стоимости товарооборота Дальнего Востока. Компания также выделяет Корею, чей внешнеторговый оборот составил 22,6% и Японию с показателем - 21,3%.

В рамках стратегии развития на 2017 год компания «Оптимальная логистика» планирует стать резидентом ДВТУ, что позволит получить ряд экономических преференций.