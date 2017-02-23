«Оптимальная логистика» помогла клиентам вернуть излишне уплаченные таможенные платежи на сумму порядка 55 млн рублей

14 марта 2017 г.

Многопрофильный логистический оператор и всероссийский таможенный представитель «Оптимальная логистика» выиграл 100% споров с таможенными органами по подтверждению таможенной стоимости

В рамках споров с таможенными органами подано более 109 исковых заявлений, из которых 34 решений по подтверждению декларируемой таможенной стоимости принято в рамках ведомственного контроля, а 39 - по решению суда. Итого компания выиграла уже 73 споров в пользу клиентов. Сейчас в стадии рассмотрения находятся 36 дела. Также по 30-ти готовятся новые исковые заявления.

По итогам 2016 года юридический блок компании «Оптимальная логистика» обработал 672 комплектов документов по проводимым таможенными органами дополнительным проверкам, общая сумма которых составила около 100 млн рублей. В таможенные органы были представлены соответствующие данные по каждой такой проверке. В итоге заявленная таможенная стоимость была принята, а клиентам произведены возвраты излишне уплаченных таможенных платежей на сумму более 55 млн рублей.

«Мы всегда акцентировали внимание своих клиентов на тщательной проработке юридических аспектов при совершении внешнеторговых сделок. Многие участники рынка приходят к правильному решению - отдавать на аутсорсинг непрофильные бизнес-процессы. Ряд нововведений в законодательстве не позволяет без глубоких и системных познаний в данной области противостоять негативным последствиям таможенного контроля. Поэтому специалисты нашей компании не просто консультируют и сопровождают, но и защищают в судах интересы наших клиентов и участников ВЭД, – отмечает генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. – Следствием всего этого стала организация центра юридической консультации, который оказывает широкий спектр юридических услуг. Это лишний раз подтверждает, что подобного рода услуги в профессиональной области востребованы и нужны. В 2017 году мы вводим дополнительные услуги, например, помощь в подготовке и предоставлении отчетности в рамках ФЗ № 89 об уплате обязательного «Экологического сбора».

Наиболее востребованы юридические услуги в области споров с таможенными органами по возврату неправомерно начисленных таможенных платежей, которые вызваны действием приказа №280 от 16.02.2016 года. Юридический блок компании оказывает следующие услуги: анализ товарно-сопроводительной документации от внешнеторгового контракта до конечных документов по реализации товара на внутреннем рынке; сбор документов по инициированной таможенными органами дополнительной проверке достоверности таможенной стоимости декларируемых товаров; организация возврата обеспечения

(денежного залога), а также излишне взысканных, уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств; представление интересов клиентов в арбитражных судах по делам о признании незаконным решения таможенного органа, в том числе, по корректировке таможенной стоимости товаров; участие и обжалование решений в ходе рассмотрения дела об административных правонарушениях в суде и оспариванию классификационных решений (споры по кодам ТН ВЭД ЕАЭС).