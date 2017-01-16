С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
16 февраля в основной день XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) состоится сессия «Опыт французских компаний в управлении цепями поставок», в которой примут участие специалисты французских компаний, представленных в России.
Сессия будет открыта докладом Jean-Charles Deconninck (President of the Board, Chief Executive Officer, GENERIX; Вице-президент по международным проектам Французской ассоциации цепей поставок и логистики (ASLOG), член Правления, ELA (European Logistic Association) об опыте применения инновационных логистических решений.
Руководитель отдела логистики и организации, Kiabi Russia Караханова Ася поделиться опытом Киаби в организации логистики на территории РФ, путями решения основных сложностей и подходами к организации логистики для оффлайн и онлайн, синергией между ними.
Директор по логистике и администрированию продаж Bonduelle Орисек Андраш расскажет об опыте французской FMCG компании в организации логистики на территории РФ и инновационных решениях в SCM.
Горбачева Вера, Vice General Manager, ID Logistics поделится опытом оптимизация складской логистики для парфюмерно-косметической сети.
Ghislain Vathelot, директор российского представительства Generix расскажет об управление складом, как драйвером цепочки создания ценности.
Сессия проводится при поддержке Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в России - Business France.
XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.
Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.
Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.
16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.
16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.
17 февраля состоятся экскурсии на крупнейшие логистические, производственные и инновационные объекты.
Официальный сайт: http://www.mmlf.ru/
Контакты:
Дарья Комкова, менеджер по связям с общественностью
Координационный совет по логистике,
+7 903 554-67-65 komkova@ec-logistics.ru