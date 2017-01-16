Опыт французских компаний в управлении цепями поставок в программе XX Московского Международного Логистического Форума

5 февраля 2017 г.

16 февраля в основной день XX Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2017) состоится сессия «Опыт французских компаний в управлении цепями поставок», в которой примут участие специалисты французских компаний, представленных в России.

Сессия будет открыта докладом Jean-Charles Deconninck (President of the Board, Chief Executive Officer, GENERIX; Вице-президент по международным проектам Французской ассоциации цепей поставок и логистики (ASLOG), член Правления, ELA (European Logistic Association) об опыте применения инновационных логистических решений.

Руководитель отдела логистики и организации, Kiabi Russia Караханова Ася поделиться опытом Киаби в организации логистики на территории РФ, путями решения основных сложностей и подходами к организации логистики для оффлайн и онлайн, синергией между ними.

Директор по логистике и администрированию продаж Bonduelle Орисек Андраш расскажет об опыте французской FMCG компании в организации логистики на территории РФ и инновационных решениях в SCM.

Горбачева Вера, Vice General Manager, ID Logistics поделится опытом оптимизация складской логистики для парфюмерно-косметической сети.

Ghislain Vathelot, директор российского представительства Generix расскажет об управление складом, как драйвером цепочки создания ценности.

Сессия проводится при поддержке Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в России - Business France.

XX Московский Международный Логистический Форум (ММЛФ-2017) пройдёт 13 - 17 февраля 2017 года. Форум стал местом традиционной ежегодной встречи профессионалов в области логистики, управления цепями поставок, транспортировки, складирования, дистрибуции, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров компаний.

Для большинства профессионалов из торговых, производственных и логистических компаний стало хорошей традицией начинать операционный год с Форума, на котором обсуждаются итоги ушедшего года, планы деятельности и развития на ближайшую и среднесрочную перспективу, практика успешного управления логистикой компаний из различных секторов экономики.

Обсуждаются вопросы управления эффективным перемещением продуктов на внутреннем и внешнем рынках, охватывающие всю цепочку товародвижения - от закупок сырья и материалов, и до поставки конечным потребителям.

16 февраля в программе Профессиональных сессий выступят представители подразделений логистики, транспорта, складирования, снабжения и дистрибуции торговых, производственных и логистических компаний с докладами о собственном опыте организации, управления и оптимизации логистических процессов.

16 февраля параллельно с программой профессиональных сессий пройдет Конференция «Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы». Особенность Конференции - выступления представителей компаний-разработчиков логистических решений и технологий.

17 февраля состоятся экскурсии на крупнейшие логистические, производственные и инновационные объекты.

Официальный сайт: http://www.mmlf.ru/

Контакты:

Дарья Комкова, менеджер по связям с общественностью

Координационный совет по логистике,

+7 903 554-67-65 komkova@ec-logistics.ru