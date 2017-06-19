Опытные угонщики такого от спутника не ожидали

14 августа 2017 г.

В Подмосковье, благодаря спутниковой охранной системе «Цезарь Сателлит» удалось обнаружить шесть угнанных из автосалона элитных иномарок. Также, в ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых.

Ночью 15 июля преступники угнали 13 элитных иномарок из салона, который специализируется на выкупе и последующей перепродаже премиальных автомобилей. Ущерб от ограбления составил порядка 40 млн.рублей. При этом обойти или отключить спутниковую систему сигнализации «Цезарь Сателлит», установленную на одном из автомобилей злоумышленники не смогли. Одной из составляющих системы был поисковый GPS-маяк, который благодаря индивидуальной системе установки не удалось обнаружить преступникам.

Полиция обратилась в компанию «Цезарь Сателлит» за технической помощью в розыске машины и с помощью специалистов нашей компании был активирован поисковый блок, по сигналу которого удалось определить месторасположение автомобилей. 8 августа на место нахождения устройства отправились сотрудники УУР УВД по ЮАО и сотрудники спецназа Росгвардии, которые провели спецмероприятия по задержанию транспортных средств и причастных к угону лиц. На месте задержания, помимо автомобиля со спутниковой системой «Цезарь Сателлит», были найдены еще 5 угнанных элитных машин.

«Вчерашняя новость про возврат 6 автомобилей вызвала немалый интерес в средствах массовой информации. Автомобили удалось обнаружить и вернуть благодаря тому, что на одном из них была установлена наша охранная система. - говорит Николай Беликов, директор по продажам компании «Цезарь Сателлит» - В систему входит в том числе и поисковый блок. Благодаря малым размерам и сверхскрытой установке обнаружить его практически невозможно. Наши сотрудники совместно с правоохранительными органами достойно сработали в этой ситуации, что и позволило обнаружить угнанные автомобили».

Спутниковая противоугонная система «Цезарь Сателлит» состоит из нескольких частей, одна из которых – поисковый автономный блок, который имеет множество мест установки, как в салоне автомобиля, так и вне салона. Благодаря сверхскрытой установке оборудования, уникальному алгоритму поиска и слаженной работе всех подразделений компании, «Цезарь Сателлит» обеспечивает возврат автомобилей даже в случае их угона.