Оружие на покой: «Деловые Линии» перевезли две пушки для музейного комплекса в Ярославской области

21 июля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» организовала сложную доставку двух демилитаризованных (не боевых) 85 мм пушек 55-го калибра из Республики Карелия в Головинское сельское поселение Угличского района Ярославской области. Списанное оружие в качестве музейного экспоната передала одна из военных частей Республики для установки на постамент.

Общая масса груза превышала 3 тонны, а длина — 8 метров. Перевозчик при приеме орудий запросил у администрации военной части все необходимые документы, согласно «закону Яровой»: акты демилитаризации, списания, приема-передачи. Прибывший груз на терминале в Ярославле дополнительно осмотрела следственная группа и сотрудники полиции. И после проверки правоохранительные органы подтвердили, что вся необходимая документация на специфический груз подготовлена строго в соответствии с российским законодательством, и разрешили перевозку.

Со склада пушки были отправлены на бортовом полуприцепе в Углич, где в скором времени военные раритеты будут установлены на постамент.