Ослабление фунта стерлингов привело к всплеску интереса иностранных инвесторов к рынку недвижимости Великобритании

5 апреля 2017 г.

Капитал из стран Азии и Ближнего Востока активизировался в результате Brexit

Лондон

По данным компании JLL, стоимость коммерческой недвижимости в Великобритании снизилась в среднем на 16% для зарубежных инвесторов в результате обесценивания британской валюты и небольшого сокращения цен активов.

На фоне запуска Терезой Мей статьи 50 Лиссабонского договора и старта процесса по выходу из Евросоюза и после ослабления позиций локальной валюты, эксперты JLL стали отмечать значительный рост инвестиций в британскую недвижимость из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона при снижении активности инвесторов из США и глобальных фондов. Хотя исторически динамика курса валют не имела сильной корреляции с объемом зарубежных инвестиций в британский рынок недвижимости, сегодня она является одной из причин роста интереса к стране ближневосточного и азиатского капитала, в первую очередь из Гонконга и Китая.

Доля зарубежных инвесторов в сделках на рынке недвижимости Великобритании немного выросла в 2016 году – до 51% против 48% годом ранее, что, вероятно, обусловлено валютными колебаниями. Доля капитала из региона Южной и Северной Америки, в первую очередь из США, сократилась с 32% до 17%; доля глобальных игроков – с 11% до 5%. В свою очередь доля сделок с азиатскими инвесторами выросла с 17% до 28%, с европейскими (исключая Великобританию) – с 14% до 23%.