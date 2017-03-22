29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Капитал из стран Азии и Ближнего Востока активизировался в результате Brexit
Лондон
По данным компании JLL, стоимость коммерческой недвижимости в Великобритании снизилась в среднем на 16% для зарубежных инвесторов в результате обесценивания британской валюты и небольшого сокращения цен активов.
На фоне запуска Терезой Мей статьи 50 Лиссабонского договора и старта процесса по выходу из Евросоюза и после ослабления позиций локальной валюты, эксперты JLL стали отмечать значительный рост инвестиций в британскую недвижимость из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона при снижении активности инвесторов из США и глобальных фондов. Хотя исторически динамика курса валют не имела сильной корреляции с объемом зарубежных инвестиций в британский рынок недвижимости, сегодня она является одной из причин роста интереса к стране ближневосточного и азиатского капитала, в первую очередь из Гонконга и Китая.
Доля зарубежных инвесторов в сделках на рынке недвижимости Великобритании немного выросла в 2016 году – до 51% против 48% годом ранее, что, вероятно, обусловлено валютными колебаниями. Доля капитала из региона Южной и Северной Америки, в первую очередь из США, сократилась с 32% до 17%; доля глобальных игроков – с 11% до 5%. В свою очередь доля сделок с азиатскими инвесторами выросла с 17% до 28%, с европейскими (исключая Великобританию) – с 14% до 23%.
Алистер Медоуз, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL в Великобритании, говорит: «Мы продолжаем наблюдать активизацию китайских инвесторов на рынке недвижимости по всему миру. Сегодня по объему вложений они уступают только игрокам из США и являются вторым крупнейшим источником капитала на рынке трансграничных инвестиций в недвижимость. Мы ожидаем дальнейшего усиления их влияния в Великобритании».
«Многие инвесторы из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованные в диверсификации и “тихой гавани” для инвестиций, сегодня обращают внимание на глубокий, ликвидный и хорошо знакомый рынок недвижимости Великобритании. Увеличение спроса со стороны азиатского капитала возвращает интерес к британским активам со стороны традиционно активных в стране игроков – локальных и глобальных инвесторов», - добавляет Алистер Медоуз.
«Ослабление фунта является дополнительным стимулом к заключению сделок для многих долгосрочных инвесторов, понимающих потенциал роста стоимости активов после стабилизации ситуации. Однако ситуация варьируется в зависимости от типа инвестора, - отмечает Бен Бурстон, руководитель направления исследований офисного и инвестиционного рынков компании JLL в Великобритании. – Частные инвесторы отреагировали на обесценивание фунта сильнее, чем институциональные и глобальные игроки, и в результате стали более важным фактором настроений и ценообразования на рынке. Тем не менее, мы ожидаем, что в 2017 году, несмотря на запуск статьи 50, мировые фонды и институциональные инвесторы вновь обратятся к рынку недвижимости Великобритании вследствие привлекательной стоимости активов и устойчивости арендного рынка».